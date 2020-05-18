北京市场监管总局：严查哄抬防疫物资价格

市场监管总局昨天发布消息，针对近期熔喷布等防疫物资价格再度暴涨情况，组成专案组，赴江苏、上海、浙江、广东等地严查中间商和生产厂家价格违法行为，坚决斩断哄抬熔喷布等防疫物资价格的违法链条。其中，专案组联合地方市场监管部门，在公安机关支持下，克服重重困难，有效锁定证据，短期内立案调查9起典型案例。其中，广东江门某无纺布公司案对当事人罚没共计3270余万元。对涉嫌犯罪的4件案件，已移交公安机关。

据介绍，4月下旬，市场监管总局通过前期线索摸排，查处了一系列相互关联的中间商、生产厂家哄抬熔喷布等防疫物资价格违法案件。经查，上海中间商马某通过空壳公司从上海某熔喷布生产企业低价获得熔喷布、纺粘无纺布，并高价倒卖累计获利600余万元。中间商余某某通过马某等多个渠道拿到货源后加价进行倒卖，累计获利300余万元。

上述案件违法情形复杂，当事人既有中间商也有生产厂家，既有企业也有个人；涉案产品既有熔喷布、纺粘无纺布，也有聚丙烯改性料。当事人违法手段隐蔽，参与哄抬炒作的上下游之间一般不签合同、不开发票，一些中间商与生产企业工作人员内外勾结，借助空壳公司逃避监管。

市场监管总局相关负责人表示，各级市场监管部门将进一步加大对熔喷布等防疫物资价格监管力度，对疫情防控期间哄抬价格、发“疫情财”的违法者严惩不贷、一查到底，全力维护市场秩序，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展做出应有贡献。

此前，国家市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、海关总署、国家药监局召开电视电话会议，联合部署开展全国防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动。

会议指出，各地各部门采取一系列有力举措，大力加强防疫物资保障和监管，取得了积极成效。但也有个别不法经营者趁机囤积居奇、哄抬价格、制售假冒伪劣商品，扰乱了防疫物资市场秩序，有必要采取更为有力的举措，严厉打击涉及防疫物资的各类违法行为，清除市场乱象，切实保障防疫物资产品质量，进一步维护市场秩序。（记者 蔺丽爽）

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我国自3月以来

验放出口防疫物资1344亿

本报讯（记者 张钦）海关总署昨天发布消息，3月1日至5月16日，全国共验放出口防疫物资价值1344亿元。其中，口罩509亿只；护目镜8103万副；防护服2.16亿件；新型冠状病毒检测试剂盒1.62亿人份；呼吸机7.27万台，其中无创呼吸机6.39万台；病员监护仪17.7万台；红外测温仪2643万件；外科手套10.4亿双。

我国防疫物资主要出口目的地为美国、德国、日本、法国、意大利。一般贸易占94％，价值1263亿元。据了解，4月份以来，我国出口防疫物资呈明显增长态势，日均出口金额从4月初的约10亿元，到近期的35亿元以上。

海关总署同时表示，将持续加大违规出口防疫物资行为查处力度，形成有力震慑，全力保障防疫物资有序出口。