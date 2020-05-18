热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

新冠康复者复工：城市活力回来了

2020年05月18日08:24 来源：北京青年报

4月21日，读者在宁夏图书馆归还借阅的图书。当日，受疫情影响闭馆近三个月的宁夏图书馆恢复开放 供图/新华社

华灯初上时，宁夏银川市商业街的行人逐渐多了起来。出租车司机叶健（化名）载着乘客缓缓驶过这条繁华路段，感受着久违的车水马龙。叶健是一名新冠肺炎康复者，这是他复工的第二个月。“这里人多拥挤，我以前每次经过都头疼，现在只觉得生活很美好，城市活力又回来了。”他说。

康复者“重燃”生活热情

当前，包括宁夏在内，中国多地陆续降低疫情防控风险等级，商超、餐厅等公共场所恢复正常营业，各行各业稳步复工复产。和叶健一样，许多康复者走出家门，“重燃”生活热情。

叶健目前既跑白班又跑夜班，每天早晨6点半发车，中午休息会儿再出车，晚上11点左右回家，但他忙得很开心。“天气转暖了，乘客也多了，我有时凌晨一两点才到家。还是忙点好，多给娃赚点奶粉钱。”他笑道。

叶健最小的孩子只有5个月大。春节时吃了一次团圆饭，他家有5人不慎感染新冠病毒，其中就有他和妻子。住院治疗期间，未断奶的小宝贝一直由当地医护人员照料，夫妻俩2月中旬治愈出院，上个月解除居家隔离。

“刚解除隔离时，我还担心看到别人异样的眼光。没想到周围人都很善意，见了面也会打招呼，我感觉生活回归正常了，心情好多了。”妻子王秋（化名）说。这些天，她每天下午都带孩子在楼下遛弯，顺道去小区门口买菜，偶尔还和几位关系要好的“宝妈”出门逛街、遛娃。

复工加速康复患者心理“康复”

国家卫生健康委数据显示，截至目前，中国累计治愈出院病例超7.8万例。随着中国疫情防控进入常态化，复工加速了康复患者的心理“康复”。

“复工转移了他们的注意力，之前隔离在家为了生计产生的焦虑、失眠等都有改善。我感觉他们开朗也健谈了。”宁夏宁安医院心理医生张学辉说。

张学辉在疫情期间负责为确诊患者等人群做心理危机干预。她发现患者近期的来电咨询已从疫情相关内容转向婚姻、亲子等常规家庭话题。

44岁的杨玉（化名）也是一名康复者。作为银川市一家卖场的销售员，复工将近两月，每天卖场和家两点一线的生活依旧平淡无奇，她却觉得安心。

“复工前，我怕被同事疏远，更怕失业。”杨玉说，“没想到返岗这么顺利，我2月份没上一天班还拿到了基本工资，作为回报要更加努力工作。”

更让杨玉觉得暖心的是，当地卫健委等政府部门工作人员经常上门或打电话关心慰问，还主动提出过帮她解决就业难题。

“憋”出来的焦躁有所缓解

复工以来，叶健在家“憋”出来的焦躁也有所缓解。前些天，他先后接到了心理医生和社区卫生服务站医务人员的健康回访电话。感受着疫情“冷却”后依然温热的人心，叶健说：“身边有这么多的好心人、暖心事，特别感谢他们的帮助。”

生活回到了正轨，但经此一“疫”，叶健对生活和生命有了新的感悟。刚过去的“五一”假期，他专门花了两天时间陪家人。“赚钱固然重要，但也要适当陪陪老婆和孩子。我现在更热爱生活，也知足常乐了。”叶健说。据新华社

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn