新冠康复者复工：城市活力回来了

4月21日，读者在宁夏图书馆归还借阅的图书。当日，受疫情影响闭馆近三个月的宁夏图书馆恢复开放 供图/新华社

华灯初上时，宁夏银川市商业街的行人逐渐多了起来。出租车司机叶健（化名）载着乘客缓缓驶过这条繁华路段，感受着久违的车水马龙。叶健是一名新冠肺炎康复者，这是他复工的第二个月。“这里人多拥挤，我以前每次经过都头疼，现在只觉得生活很美好，城市活力又回来了。”他说。

康复者“重燃”生活热情

当前，包括宁夏在内，中国多地陆续降低疫情防控风险等级，商超、餐厅等公共场所恢复正常营业，各行各业稳步复工复产。和叶健一样，许多康复者走出家门，“重燃”生活热情。

叶健目前既跑白班又跑夜班，每天早晨6点半发车，中午休息会儿再出车，晚上11点左右回家，但他忙得很开心。“天气转暖了，乘客也多了，我有时凌晨一两点才到家。还是忙点好，多给娃赚点奶粉钱。”他笑道。

叶健最小的孩子只有5个月大。春节时吃了一次团圆饭，他家有5人不慎感染新冠病毒，其中就有他和妻子。住院治疗期间，未断奶的小宝贝一直由当地医护人员照料，夫妻俩2月中旬治愈出院，上个月解除居家隔离。

“刚解除隔离时，我还担心看到别人异样的眼光。没想到周围人都很善意，见了面也会打招呼，我感觉生活回归正常了，心情好多了。”妻子王秋（化名）说。这些天，她每天下午都带孩子在楼下遛弯，顺道去小区门口买菜，偶尔还和几位关系要好的“宝妈”出门逛街、遛娃。

复工加速康复患者心理“康复”

国家卫生健康委数据显示，截至目前，中国累计治愈出院病例超7.8万例。随着中国疫情防控进入常态化，复工加速了康复患者的心理“康复”。

“复工转移了他们的注意力，之前隔离在家为了生计产生的焦虑、失眠等都有改善。我感觉他们开朗也健谈了。”宁夏宁安医院心理医生张学辉说。

张学辉在疫情期间负责为确诊患者等人群做心理危机干预。她发现患者近期的来电咨询已从疫情相关内容转向婚姻、亲子等常规家庭话题。

44岁的杨玉（化名）也是一名康复者。作为银川市一家卖场的销售员，复工将近两月，每天卖场和家两点一线的生活依旧平淡无奇，她却觉得安心。

“复工前，我怕被同事疏远，更怕失业。”杨玉说，“没想到返岗这么顺利，我2月份没上一天班还拿到了基本工资，作为回报要更加努力工作。”

更让杨玉觉得暖心的是，当地卫健委等政府部门工作人员经常上门或打电话关心慰问，还主动提出过帮她解决就业难题。

“憋”出来的焦躁有所缓解

复工以来，叶健在家“憋”出来的焦躁也有所缓解。前些天，他先后接到了心理医生和社区卫生服务站医务人员的健康回访电话。感受着疫情“冷却”后依然温热的人心，叶健说：“身边有这么多的好心人、暖心事，特别感谢他们的帮助。”

生活回到了正轨，但经此一“疫”，叶健对生活和生命有了新的感悟。刚过去的“五一”假期，他专门花了两天时间陪家人。“赚钱固然重要，但也要适当陪陪老婆和孩子。我现在更热爱生活，也知足常乐了。”叶健说。据新华社