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和孩子朝夕相处太难？建议父母做到“三个三”

蓝玫

2020年05月18日07:54 来源：人民网-科普中国

　　新型冠状病毒带来的这场突如其来的疫情，打乱了人们正常生活节奏。对为人父母者来说，如何在相对狭小的空间与孩子朝夕相处，可谓是一个大挑战。 建议父母们做到“三个三”。

　　一日三省的家庭共读倡议

　　1.每天早晨起床，选择一首诗和孩子共读

　　诗歌内容可以从“新教育晨诵”系列图书中选择，也可以从当前抗击疫情的作品中选择。如果选择“新教育晨诵”的内容， 就一定要和孩子结合诗歌后面的“思与行”进行讨论，在诗歌和孩子的生命之间建立起内在的连接，为孩子的行动提供必要的 “营养”。

　　如果选择了和抗击疫情相关联的诗歌，在读完诗歌后，可以结合当下的新冠肺炎疫情防控事件进行讨论，让孩子认识到社会上不同职业的人所承担的不同社会责任，还可以用灾难面前“逆行”的榜样故事教育和引导孩子。

　　2.每天和孩子共读名著并讨论交流

　　父母每天要在固定的时间和孩子一起读书。可以分别读同样的章节之后一起交流感受，也可以选择分角色、轮流读等方式一起读某一部分之后交流感受。父母和子女借助一起徜徉书海分享体会的方式，增进情感，让亲子之间不再因为缺乏沟通而变成“渐行渐远”的心灵上的“陌生人”。

　　3.每天晚上交流和记录一天的收获

　　首先，父母和孩子可以记录晨诵和午读的阅读感悟，让阅读“留痕”；其次，可以一起关注当前新闻事件，记录自己参与疫情防护这场“全民战争”的心路和行路，让生活“留痕”；最后，父母和孩子可以借机分享自己的工作生活故事，分享家庭和家族的故事等，让家庭生活积淀更浓郁、更丰厚的家的味道，让家事“留痕”。

　　一日三事的家务劳动倡议

　　因为疫情的缘故，有了这样一个特殊的假期，父母可以借机陪孩子做一些以前没有机会去做的事情，比如做家务。建议父母根据家庭的具体需求以及防疫的特殊要求，让子女参与到家务劳动中来， 比如扫地、擦地、洗碗、擦桌子、洗衣服等，丰富他们的生活体验，增强他们的感受力。

　　需要提醒的是，父母应该不断提升自己的认识，这样才能在孩子参与家务劳动的过程中，与他们巧妙互动，为孩子打开更多理解与认识隐藏在身边的真理和智慧的渠道，增加他们的生活经验。比如，如果孩子选择扫地、擦地、擦桌子这三件事的话，可以探讨先做哪件事，再做哪件事；如果孩子选择洗碗，可以交流洗涤灵是否可以直接用在餐具上，科学依据是什么。尤其在当前疫情严重的情况下，怎样进行衣物、地面、空气的消毒净化，才是阻断病毒传播的最好方法等等。

　　一日三餐的饮食课程倡议

　　自身的免疫力在抗击新冠病毒中起着非常重要的作用，基于此，父母可以和孩子从设计家庭的一日三餐入手，结合家庭成员的饮食习惯和自身身体状况，制订科学合理的食谱，共同完成制作过程。同时，让孩子了解自然界的食物链，了解万物相生相克的规律，了解自然运行和身体运行的规则之间的关系， 体会天人合一的“合”需要人类以怎样的态度和行动对待自然万物等。比如，讨论不同体质的人在不同时间如何选择食材；不同的食材如何选择不同的制作方法才能最大限度保证营养不流失；中西方饮食文化的差异和气候、环境等之间有着怎样的联系等。

　　同时，父母还可以和孩子一起思考，同样一顿饭，地理学家、物理学家、植物学家、营养学家分别会从哪个角度看待和思考，又可能会对食材种植、选择、烹饪等过程提出怎样的建议，以此为线索，父母就可以和孩子一起编织一张饮食文化的课程之网，让孩子畅游其间。

　　总之，在疫情面前，用心的父母会有化腐朽为神奇的智慧。 我们一起努力，不仅要打赢防控疫情之战，还要经受住所有突发状况的考验。

　　资料来源：中国妇女出版社

　　本文由中国教育学会家庭教育专业委员会副秘书长， 新家庭教育研究院常务副院长蓝玫进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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