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美国17日确诊病例超过148万，死亡近9万

2020年05月18日07:48 来源：人民网-国际频道

　　人民网华盛顿5月17日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月17日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1484804例，死亡89399例。过去24小时，美国新增确诊20747例，新增死亡926例。

　　在疫情最为严重的纽约州,17日累计确诊达到350121例,累计死亡28232例。全美确诊上万人的州目前有29个，纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州和密歇根州确诊人数超过5万。

　　《华盛顿邮报》的一篇文章指出，美国有可能在7月4日国庆节前控制疫情。全美目前有2.9亿人生活在感染率0.002%至1%的地区，这些地区只要进行积极的检测和追踪，可以将感染率降低至每3.6万人之中只有少于1人感染，达到这个感染率就可解封。全美有3000万人生活在感染率超过1%的地区，包括纽约市、底特律、新奥尔良和新泽西等，这些地区如果进行上述的积极检测和追踪，也可以将感染率降至适合重开的标准。

(责编：许晓华、李轶群)


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