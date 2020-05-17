国家卫健委：5月16日新增确诊病例5例 其中本土病例3例均在吉林

人民网北京5月17日电（董童）国家卫生健康委于17日在官网发布的《截至5月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，其中境外输入病例2例（天津1例，广东1例），本土病例3例（均在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（内蒙古1例，上海1例）。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者633人，重症病例减少1例。境外输入现有确诊病例44例（含重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1700例，累计治愈出院病例1656例，无死亡病例。

情况显示，截至5月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例86例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例78227例，累计死亡病例4634例（吉林核增1例），累计报告确诊病例82947例（吉林核增1例），现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者739545人，尚在医学观察的密切接触者4724人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（境外输入1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察58例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者515例（境外输入30例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1537例。其中，香港特别行政区1052例（出院1022例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院44例），台湾地区440例（出院389例，死亡7例）。