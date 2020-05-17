中国共产党北京市第十二届委员会第十三次全体会议昨天闭幕。全会深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作一系列重要讲话和重要指示精神，审议通过了《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》。我们一定要认真学习贯彻全会精神，坚定不移抓好工作落实，切实提高首都应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发重大公共卫生事件。在疫情防控最吃劲的关键阶段，习近平总书记两次亲临北京抗疫一线视察指导，每次开会必过问北京疫情防控情况，为我们做好防控提供了科学指南、注入了强大动力。在首都疫情防控取得阶段性重大成果、迎接全国两会胜利召开的关键时刻，以市委全会的形式，深入学习贯彻总书记重要讲话精神和党中央决策部署，认真总结疫情防控经验教训，研究加强首都公共卫生应急管理体系建设若干重大问题并制定《若干意见》及三年行动计划，是我们以实际行动落实总书记和党中央要求，进一步筑牢首都安全屏障的必要之举。

北京作为首都，肩负着落实“四个中心”战略定位、做好“四个服务”、守卫中央安全的神圣职责。公共卫生应急管理体系是否有力有效，直接影响首都功能的发挥。加强首都公共卫生应急管理体系，是“建设一个什么样的首都，怎样建设首都”这个重大时代课题中的应有之义，是落实“健康中国”战略、推进“健康北京”建设的必然要求，是构建更加有效的首都治理体系、提高治理能力的重要内容。

《若干意见》分三大板块、八个部分，突出对总书记重要讲话精神的全面落实，突出以人民为中心的发展思想，突出首都特色和首善标准，突出改革创新强化问题导向，突出可操作性，是加强首都公共卫生应急管理体系建设的施工图。我们要切实按照《若干意见》及三年行动计划要求，坚持预防为主、预防为先，强化物资设施保障，夯实公共卫生基层基础，强化科技支撑，强化公共卫生法治保障，深入开展爱国卫生运动，推动建立体系健全、权责清晰、运转高效、保障有力的现代化公共卫生应急管理体系，全面提升首都公共卫生应急管理能力。

这次疫情防控，是对首都治理体系和治理能力的一次大考，也是对首都党员干部政治素质、精神面貌、领导能力的一次大考。重大考验面前，全市各级党政领导干部靠前指挥、强化担当，全市党员干部冲到一线，守土有责、守土担责、守土尽责，以疫情防控工作成效诠释了初心和使命。加强首都公共卫生应急管理体系建设，必须进一步健全和完善相关领导体制机制，把党的领导贯穿始终。要坚决服从党中央统一指挥调度，凡有重大事项和重要情况，都要及时向党中央请示报告。要强化统筹，突出平战结合、防控并重，对“平时怎么建、战时怎么干”做出合理安排。重大疫情防控绝不只是卫生部门一家的事，各级各部门各单位都要切实担起责任，共同织密织牢公共卫生安全防护网。各区要制定实施自己的三年行动计划，持之以恒，久久为功。

当前，首都疫情防控已进入常态化阶段，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，需要我们继续全面从严防控、精准防控、联防联控。要深刻认识到，下调应急响应级别绝不是“解除警报”，反而是对防控工作提出了更高要求，要继续坚持外防输入、内防反弹，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，坚决防止疫情死灰复燃。要全面推动复工达产，恢复生产生活秩序，抓好“六稳”，做到“六保”，围绕重点产业链供应链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，统筹推进疫情防控和经济社会发展。要服务保障好全国两会，坚持更高标准、更严要求、更实措施，加强全国两会期间疫情防控工作，确保万无一失。对广大市民而言，戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集等好习惯也都还要坚持下去，群策群力、群防群治推动城市健康文明水平不断提升。二季度是重要窗口期，各项任务艰巨繁重，全市上下一定要进一步振奋精神、凝心聚力，扎实做好各项工作，坚持两手抓，赢得双胜利，把疫情影响降到最低。

生命重于泰山，人民利益高于一切。加强首都公共卫生应急管理体系建设，任务紧迫、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，开拓进取、真抓实干，推动常态化疫情防控取得新成效，推动首都公共卫生应急管理体系再上新台阶，推动国际一流的和谐宜居之都建设迈出新步伐。