美卫生官员：新冠病例1月中旬前或已在美出现

综合新华社消息 美国华盛顿州斯诺霍米什地区卫生官员15日表示，新冠病毒感染病例可能在1月中旬前就已经在美国出现。

斯诺霍米什地区卫生部门当天发布一份声明说，2名新冠病毒抗体检测结果呈阳性的居民表示去年12月中下旬曾患病，症状和新冠肺炎相似。

抗体检测是“过去时”检测，通过检测血清中的特异性抗体，可以判断被试者是否曾经感染病毒。斯诺霍米什地区卫生官员克里斯·斯皮特斯在声明中说：“根据我们得到的报告以及全美各地的报告，新冠病毒感染引发的疾病可能在1月中旬前就已经（在美国）出现。”

这份声明说，血清抗体检测结果为阳性仅表明以前曾感染过新冠病毒，却无法确定具体感染时间，因此目前很难确定上述两人是去年12月感染了新冠病毒，还是当时感染了其他呼吸道病毒而后又感染过新冠病毒但没有表现出症状。

斯诺霍米什地区卫生部门说，还收到了数十例新冠病毒血清抗体检测为阳性的报告，有待进一步调查。

美国政府正式公布的首例新冠确诊病例出现于1月20日，患者为华盛顿州西雅图地区居民。

美国国会众议院15日投票通过一项总额高达3万亿美元的资金援助计划，以应对新冠疫情对美国经济的冲击。计划主要内容包括：为资金短缺的州和地方政府提供近1万亿美元资金；为美国公民提供第二轮现金补贴；向关键岗位工人提供高危工作津贴等。

该计划还将失业救济金每周增加600美元的截止期限从今年7月延长至2021年1月，并为受疫情影响严重的邮政服务业设置救济基金。

不过，该计划在由美国共和党控制的参议院前景不妙。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔已明确表示无意接受这一援助计划。据美国媒体报道，白宫曾表示，即便该计划获得参众两院一致通过，也将遭到白宫否决。

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美4月工业生产创101年来最大环比跌幅

据新华社华盛顿5月15日电（记者 高攀 许缘）美国联邦储备委员会15日公布的数据显示，由于新冠疫情蔓延导致许多工厂放缓或暂停生产，4月份美国工业生产创1919年有记录以来最大单月降幅。

数据显示，4月份，包括工厂、矿业和公共事业产出在内的美国工业生产指数环比下降11.2%，创该指数101年历史上的最大环比跌幅。其中，占工业生产75%的制造业产出环比下降13.7%，创有记录以来最大环比跌幅；采矿业产出环比下降6.1%；公共事业产出环比下降0.9%。

根据数据，4月份美国工业部门产能利用率下降8.3个百分点至64.9%，比1972年至2019年间产能利用率平均值低14.9个百分点。产能利用率是美联储观察经济中资源闲置情况和衡量通胀压力的重要指标。

富国银行证券经济学家蒂姆·昆兰当天发布研究报告指出，随着美国各地逐步复工复产，消费支出有望在今年第三季度回升，但制造业前景并不十分光明。他表示，美国制造业将继续受到新冠疫情导致的供应延迟等问题困扰，同时全球经济疲软和原油等大宗商品价格走低意味着采矿业投资意愿下降，预计美国工业生产今年余下时间都将保持负增长，2021年后将逐步改善。

美国商务部当天早些时候公布的数据显示，由于新冠疫情拖累经济，4月份美国零售销售额环比下降16.4%，降幅创历史之最。分析人士认为，最新的零售和工业生产数据预示，第二季度美国经济表现将更加糟糕。