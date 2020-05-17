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综合消息：世卫组织称非洲疫情高峰或延缓出现 各国抗疫措施松紧不一

2020年05月17日08:43 来源：新华网

　　新华社哈博罗内5月15日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：世界卫生组织非洲区域主管玛奇迪索·穆蒂14日表示，鉴于一些非洲国家采取了部分封锁、呼吁勤洗手及保持社交距离等有效防疫措施，非洲的新冠感染人数会比先前预计的要少，疫情高峰也会延缓出现。

　　但她表示，疫情加剧了非洲的粮食短缺状况，呼吁各国政府向有需要的人群提供必要的食物援助。

　　目前，部分非洲国家正逐渐有限地放松疫情管控措施，以支持经济的恢复。

　　南非卫生部14日宣布，当天开始，南非所有线上购物网站可以正常经营，除烟酒之外的商品均可销售。在此之前，南非要求所有线上购物网站只能出售生活必需品。

　　科特迪瓦总统瓦塔拉14日宣布，维持全国紧急状态至5月31日，继续关闭航空、海洋和陆地边境。大阿比让地区5月15日起解除宵禁，准许小酒馆、餐馆恢复营业，前提是严格遵守勤洗手、戴口罩、1米社交距离等防疫要求。集会人数限制由50人提高至200人。5月25日起，幼儿园、小学、中学和高等教育机构复课。

　　同时，一些国家因担忧疫情进一步发展，表示将继续采取或加强严格的防控措施。

　　莫桑比克总统纽西15日下午在电视讲话中说，自5月以来，有些国民未能严格遵守国家紧急状态条令，他对此表示担忧。他说，人们是否能负责任地遵守防疫条例，将决定莫桑比克疫情走向，否则目前的措施将进一步升级，会变得更严厉、给日常生活带来更大影响。

　　埃塞俄比亚警察近日在对亚的斯亚贝巴的集市、交通枢纽和公共服务点的巡查中逮捕了2800多人，这些人在公共场所未佩戴口罩或者不遵守有关社交距离的规定。

　　中国对非洲的抗疫物资和专业培训援助仍在进行中。

　　15日，联合国艾滋病规划署、中国移动互联网医疗健康服务平台主办视频会议，中国医学专家与乌干达、南苏丹同行在会上分享了新冠疫情防控和病例诊疗等方面的经验。

　　同一天，中国抗疫医疗专家组与津巴布韦卫生部合作，通过视频连线的方式对津巴布韦各省医务人员进行了培训，与世卫组织驻津巴布韦代表处专家进行了专业交流。

　　中国驻坦桑尼亚大使馆15日在达累斯萨拉姆向坦方移交一批抗疫医疗物资，包括医用口罩、防护服、护目镜和红外测温仪等。坦桑尼亚卫生部常秘马布拉·姆钦贝在移交仪式上感谢中国政府提供的医疗物资援助，认为这将缓解一线医护人员防疫用品短缺局面。

　　中国驻博茨瓦纳大使馆15日向博茨瓦纳红十字会捐赠医用口罩、防护服、护目镜等防疫物资。博茨瓦纳红十字会秘书长穆科科曼尼说，此次捐赠的防疫物资均属紧缺物资，将有力缓解博红十字会工作人员和志愿者的燃眉之急。（执笔记者：杨孟曦；参与记者：聂祖国、王松宇、许正、邢建桥、荆晶、杨臻、张改萍、肖玖阳、郑扬子、文浩、吴长伟、赵宇鹏、王守宝、李斯博、高竹、张玉亮）

(责编：许心怡、崔元苑)


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