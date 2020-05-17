北京：推进净菜上市 减少垃圾总量

记者日前从北京市商务局获悉，北京市发布指导意见全面推进净菜上市，以生产、销售、包装等环节为重点，推进农产品生产、流通企业垃圾源头减量工作。

据了解，北京市净菜上市工作采取分阶段方式逐步推进，先期主要在农产品生产企业和农产品批发市场、连锁超市等农产品流通企业组织开展。通过在农产品生产和流通领域加强净菜基地及加工企业建设、发展鲜切菜龙头企业、推进绿色减量及循环利用包装、引导居民消费习惯等方式，逐步推进净菜上市工作，实现农产品垃圾源头减量。

记者了解到，相关工作的具体措施包括：在生产环节，主要通过构建净菜规范体系，制定主要蔬菜品种净菜生产、加工等各环节相关规范，促进净菜企业发展，逐步提高净菜产品质量；在销售环节，通过鼓励净菜生产加工企业加强成品、半成品加工中心建设，提高成品、半成品加工配送能力，加大对机关团体企业食堂和餐饮企业食品原材料成品和半成品加工配送，进一步减少餐前垃圾，降低贮运垃圾；在包装环节，通过推进农产品包装标准化，进一步规范农产品包装行为。

北京市商务局相关负责人表示，北京市区相关政府部门将进一步完善农产品生产和流通领域协同联动机制，统筹推进净菜生产和流通相关工作，并通过加强行业规范引导及宣传推广、积极开展行业培训等形式，努力营造生活垃圾减量、净菜消费良好氛围。（记者吉宁）