加强院感防控 让群众放心就医

4.2万余名医护人员支援湖北，是新中国成立以来规模最大的一次医疗支援行动

目前我国核酸检测能力达150万份每天，检测能力需要进一步提高

人民网北京5月16日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制16日召开发布会，介绍支援湖北医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况并答记者问。

疫情防控中，共有4.2万余名医护人员支援湖北，是新中国成立以来规模最大的一次医疗支援行动。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，支援湖北医疗队覆盖的专业涉及重症、呼吸、感染、心内科、肾内科、影像、精神等专科。针对方舱医院、重症病区等，各地成建制地派出医疗队，全面接管病区。

“为了保障救治工作的顺利开展，我们要求派出的国家医疗队携带满足一周以上工作需要的防护物资。”郭燕红说，国务院联防联控物资保障组通过统一调度、需求对接、生产保障和收储调拨等多种形式，保障湖北地区防护服、口罩等防护物资的供给。各医疗队还携带了大量医疗设备，包括无创呼吸机、监护仪、制氧机等。统计显示，医疗队自带的医疗设备达4600多台。

降低感染率和病亡率，提高治愈率和收治率是广大医护人员救治新冠肺炎患者始终坚持的目标。郭燕红介绍，在打赢湖北保卫战、武汉保卫战的过程中形成了大量救治经验。一是加强对轻症患者的隔离治疗，切断病毒传播。在治疗过程中，加强对患者病情的监护，减少轻症向重症转化。二是将优质医疗资源集中保障重症患者的救治，降低病亡率。三是做到前方救治与后方多学科支持相结合、医疗与护理相结合、医疗与管理相结合、中西医相结合、临床救治与科研相结合，取得了较好的救治效果。

“现在我国绝大部分新冠肺炎患者都康复出院了，国家制定了一系列康复指导方案。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，第七版诊疗方案明确提到，新出院的患者要居家隔离14天，要求第二周、第四周到医院复诊，进行影像学、肺功能检查等常规检测。轻型、普通型患者大部分出院后愈后良好，只需动态随访、观察；针对出院的重症患者，需建立一系列的随访机制，进行系统的医学观察；具有基础疾病的出院患者，需要对基础病进行进一步诊断和治疗。

核酸检测在疫情常态化防控中具有重要意义。郭燕红透露，目前我国的核酸检测能力已达150万份每天。随着复工复产推进，检测范围将进一步扩大，核酸检测能力也需要进一步提高。国家卫健委将加强二级以上医疗机构的实验室建设，使其具备开展核酸检测的条件。同时，将加强对医务人员的培训，增强检测服务能力。

当前，医疗机构承担着疫情防治和提供正常医疗服务双重任务。郭燕红表示，各医疗机构对疫情要做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。同时，在恢复正常医疗服务过程中，创新医疗服务方式，如实施预约诊疗，推行一站式服务，利用互联网优势等，减少院内人员聚集，降低交叉感染风险。

做好院感预防控制，让群众看病放心。北京儿童医院院长倪鑫介绍，北京儿童医院对所有医务人员进行院感知识培训，到岗人员必须院感考核合格才能上岗。对发热门诊等特殊诊疗区，进行更加严格的院感防控。

据介绍，截至5月15日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例89例；累计治愈出院病例78219例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82941例，现有疑似病例3例。当日新增确诊病例8例，其中境外输入6例；新增无症状感染者13例，其中境外输入1例；新增治愈出院病例10例。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 02 版）