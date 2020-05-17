再排查再加固再落实 坚决防止疫情新燃点

新华社吉林5月16日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰13日晚从黑龙江赶赴吉林，调研指导疫情防控工作。孙春兰实地考察了吉林市舒兰市、丰满区的社区、隔离观察点、收治定点医院、邮政运营中心、超市、药店等，详细了解小区管控、患者救治、院感控制、物资保障、物流配送等情况，四天连续召开5场座谈会，研究完善和加强各项防控工作。

针对吉林近期发生的聚集性疫情，调研组深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，指导督促吉林市建立扁平化高效的指挥体系，清晰思路、明确任务，加快排查、隔离、收治工作。指导制定流行病学调查技术规范，培训100多名专业技术人员，对市、区开展全面、深入的流调，运用大数据等技术手段，尽快甄别排查传染源头，追踪密切接触者，做到应隔尽隔。调派移动P3实验室，迅速提升核酸检测能力，扩大人群检测筛查范围，优先做好在院患者和密切接触者的检测，对入境人员、参与入境转运人员等重点人群做到应检尽检，落实“四早”要求。

孙春兰强调，要实施更加果断精准、灵活管用的常态化防控举措，强化外防输入、内防反弹重点领域和关键环节，坚决防止疫情扩散蔓延。加强患者救治，坚持中西医结合，做到关口前移，及时将患者向高水平定点医院转运，精心治疗、悉心护理，防止轻症转成重症。加强重点区市、重点场所、重点人群防控，对有确诊病例、疑似病例、密切接触者的小区实行全封闭管理，对商场、超市、交通场站等场所减少人员聚集，严格落实室内通风、环境消杀、人员健康监测等措施。对高风险地区，暂停开放公共浴池、娱乐场所、餐厅堂食等，严格交通管控措施，对所有外出人员进行核酸检测，坚决防止向其他地区扩散。加强宣传和政策解读，公开透明发布疫情，及时回应社会关切。大力普及健康知识，提高公众自我保护意识，做到联防联控、群防群治。压实辖区、行业部门、单位和家庭个人“四方”责任，确保每一项防控措施、每一个环节都落实到位。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 02 版）