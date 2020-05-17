柬埔寨卫生部称柬在院新冠肺炎患者清零

人民网曼谷5月16日电 （记者赵益普）据柬埔寨卫生部16日发布的消息，柬苏友谊医院一名新冠肺炎患者第二次核酸检测结果为阴性，临床症状解除，已于16日上午出院。至此，柬埔寨确诊的122例新冠肺炎患者已全部治愈，无死亡病例。柬埔寨也成为东盟十国目前唯一实现新冠肺炎患者清零的国家。

柬埔寨1月27日确诊首例新冠病例，自4月12日以来，柬埔寨已连续34天无新冠肺炎新增确诊病例，确诊人数一直保持在122例。据柬卫生部介绍，截至16日上午，柬埔寨共完成了14684份样本检测。

柬埔寨首相洪森15日表示，柬埔寨将继续执行疫情防控措施，全国学校继续停课，健身房、电影院等场所继续关停。柬卫生部发言人奥万丁呼吁民众继续保持警惕，避免第二波疫情出现。她建议公众继续佩戴口罩、勤洗手消毒、避免聚集、保持社交距离。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 03 版）