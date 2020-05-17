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“中国高效治理能力的体现”（患难见真情 共同抗疫情）

——访塞内加尔驻华大使恩迪亚耶

本报记者  龚  鸣

2020年05月17日08:13 来源：人民网－人民日报

　　“中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，这一成就是中国高效治理能力的体现。”近日，塞内加尔驻中国大使马马杜·恩迪亚耶在接受本报记者采访时表示，中方以实际行动支援非洲抗疫，再一次体现了非中传统友谊。

　　恩迪亚耶认为，在中国共产党的领导下，中国果断采取必要措施，切断疫情传播途径，同时做到了保障民生、安定民心，成为世界上率先控制住国内疫情的国家之一。中国政府与各国驻华使领馆密切联系，定期提供信息和建议，采取必要措施做好在华外国人的防护工作，恩迪亚耶对此表示感谢。

　　中国积极与世界卫生组织合作，第一时间分享病毒基因序列，帮助世界各国认识病毒和疫情，促进全球疫情防控合作。“这场疫情凸显了全球公共卫生体系在突发危机面前的脆弱性。面对疫情，我们需要增进团结。”恩迪亚耶说，在经济全球化的背景下，一些挑战和危机呈现出全球化特征，任何国家都无法独善其身，“国际社会应该加强团结互助，建立快速一致应对全球危机的机制”。

　　“非洲与中国之间互相支持和帮助，这一传统由来已久。”恩迪亚耶说，非洲像中国一样，致力于推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。双方应继续深化传统友谊。“非中人民应该更加积极地参与到增进这一友好关系中来，年轻人可以成为传播非中友谊的使者。”

　　恩迪亚耶说，自2016年建立全面战略合作伙伴关系以来，塞中两国高层保持密切交流，签署了“一带一路”合作文件，并共同担任中非合作论坛主席国，进一步加强了塞中双边关系。“我们看好塞中关系的未来。”恩迪亚耶表示，“共建‘一带一路’是促进非洲基础设施发展和非洲自贸区建设的重要机会，将最终推动非洲经济一体化和市场进一步开放，中国在非企业也将从中受益，实现合作共赢。”


　　《 人民日报 》（ 2020年05月17日 03 版）
(责编：许心怡、崔元苑)


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