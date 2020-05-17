“在中国受到了很好的照顾和治疗，我非常感谢这里的医护人员！”历经一个月的治疗，尼日利亚籍友人金斯利近日从广州市第八人民医院康复出院。迄今，广州境外输入和境内感染的41例外籍确诊病例及累计143例外籍无症状感染者已全部治愈出院。

疫情期间，广州坚持对所有外籍人员落实与市民无差别的健康保障措施，建立起1个工作专班和日常服务、外事沟通、应急处置、驻点值守“1+4”工作机制，实施“服务管理16条”“暖心10条”，在全市设立46个外国人工作站，加强社区常态化健康服务。3月以来，在广州每个社区和定点酒店，都可以领取多语种的生活指引，详细介绍酒店起居时间及附近超市、餐饮等外卖联系方式，驻点团队24小时运转，所有健康观察点都配备了现场翻译或翻译机，为外籍人士提供方便。

居住在增城区荔城街荔星社区的埃及籍幼儿教师迈克说：“中国尽最大努力保障民众的生命安全和身体健康，让我感觉很安全很放心，生活在中国很开心。”俄罗斯姑娘瓦里娅将她在健康观察点拍摄的照片、视频分享给朋友，大家看后都表示环境和服务都安排得细致周到。来自日本的坂本专门给酒店写来感谢信：“在隔离期间，没有任何令我不愉快或者不便之处，我度过了愉快的14天。”

广州还发布了一封致所有在穗人员的公开信，明确任何单位和个人不得因国籍、肤色、性别等采取差别化对待措施，并编制16类场所20个入内须知，广泛介绍吃、住、行、购物等方方面面的生活服务，在穗外籍人员享受一视同仁的无差别服务。

受到暖心服务打动感染，有越来越多的外籍友人穿上志愿服，走上抗疫第一线。

“你好，今天感觉怎么样？”住在白云区的喀麦隆留学生威尔逊和布隆迪留学生琴一起推着水果午餐车，一间间敲开隔离酒店房间的门，为正在接受健康观察的非洲“老乡”们送餐。广东机电职业技术学院的外籍留学生则组建了全市首个社区外籍友人青年志愿服务站，已招募外籍志愿者84人，协助街道和居委会与居住在社区的外籍友人进行交流并提供服务。来自坦桑尼亚等13个国家的14名南方医科大学外籍留学生还成立了国际学生服务队伍，协助广州市第八人民医院的医护人员开展外籍无症状感染者情绪安抚工作。

“广州是我家，这里有我20年的青春”“我不仅自己成为志愿者，还带动了很多同胞成为志愿者”……不久前，在天河区社工服务站举行的广州市外籍志愿者交流会上，来自美国、安哥拉、喀麦隆、法国、加纳、意大利、印度等15个国家的25名志愿者，热情分享了他们的抗疫故事。

中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，疫情防控形势不断向好，取得了阶段性重要成效，获得在穗外籍人士认可与赞同。“我们防控的是病毒，不是哪一类人。我非常理解中国的防控措施。”来自索马里的南方医科大学研究生丁瑟说。广州四季酒店市场销售总监、加拿大人凯瑟琳·麦克纳布则表示：“正因为之前采取强有力的防疫措施，我们现在可以享受更多的自主活动。”

在日前广州市举办的外国驻穗领团见面会上，驻穗领团代理团长、马里驻穗总领事艾丽玛·加库代表65国驻穗总领事及领事官员，高度赞扬中国在抗击疫情中作出的不懈努力，充分肯定中国积极分享疫情防控经验、向有关国家提供医疗和防疫物资等做法，感谢广州始终顾全大局，加强彼此友谊、团结和合作。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 03 版）