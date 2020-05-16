国家卫健委：5月15日新增确诊病例8例 本土病例2例均在吉林

人民网北京5月16日电（董童）国家卫生健康委于16日发布的《截至5月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，其中境外输入病例6例（上海5例，海南1例），本土病例2例（均在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者745人，重症病例无变化。境外输入现有确诊病例46例（含重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1698例，累计治愈出院病例1652例，无死亡病例。

情况显示，截至5月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例89例（其中重症病例11例），累计治愈出院病例78219例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82941例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者739278人，尚在医学观察的密切接触者5053人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（境外输入1例）；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察70例（境外输入5例）；尚在医学观察无症状感染者561例（境外输入30例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1537例。其中，香港特别行政区1052例（出院1019例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院43例），台湾地区440例（出院387例，死亡7例）。