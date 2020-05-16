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疾控发布公共卫生事件二级响应下就诊提示

建议就近就诊全程佩戴口罩

贾晓宏

2020年05月16日08:54 来源：北京日报

北京市公共卫生事件应急响应由一级调至二级。在二级响应状况下，公众就诊应该注意哪些事项？近日，市疾控中心制定了公共卫生事件二级响应下就诊提示，建议公众就近就诊，就诊全程佩戴口罩，就诊后尽快离开医疗机构，回家后及时洗手。

疾控部门建议，患者就近就医，提前进行预约，提前熟悉医院科室布局和就诊的步骤流程，尽可能减少在医院停留的时间。前往医院路上，患者和陪同人员应全程佩戴医用外科口罩；尽量避免乘坐公共交通工具。尽量减少就诊陪同人员，与其他患者保持1米以上距离，不在人群密集场所停留，避免交叉感染。

在医疗机构内减少触摸公共设施，一旦触摸后应立即洗手或用免洗液清洗双手，不用手接触口、眼、鼻。注意保持手卫生，注意保持社交距离，咳嗽、打喷嚏时不要用手捂口鼻，可用纸巾或肘部遮挡，口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。就诊后尽快离开，回家后及时洗手。如果是发热患者就诊，应遵守医院发热患者诊疗流程和规范，接受医院工作人员的引导。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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