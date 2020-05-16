本土现有确诊病例连续3天上升

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人宋树立介绍，5月14日，全国现有确诊病例降至100例以下，但本土现有确诊病例连续3天上升。国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重。

最新疫情数据显示：5月14日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为吉林本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者509人，重症病例增加2例。

境外输入现有确诊病例46例（含重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1692例，累计治愈出院病例1646例，无死亡病例。

截至5月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例91例（其中重症病例11例），现有疑似病例4例。

当日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察104例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者619例（境外输入35例）。

宋树立表示，5月14日，全国现有确诊病例降至100例以下，但本土现有确诊病例连续3天上升。国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重，要有针对性地加强重点地区、重点场所防控，进一步排查漏洞，落细落实防控要求，确保疫情不出现反弹。（记者 刘欢 孙乐琪）