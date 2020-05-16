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“兄弟无远，携手同行”

中国援助“一带一路”国家抗疫

本报记者  杨  宁

2020年05月16日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

5月13日，外交部发言人赵立坚在记者会上介绍说，中国赴埃塞俄比亚和吉布提抗疫医疗专家组已经回国。疫情暴发以来，中方向非洲共派出5支抗疫医疗专家组，同非洲国家举行近30次专家视频会议。40多支中国援非医疗队也在当地积极行动，开展各类培训活动近400场。

中国及时提供物资和医疗援助

相知无远近，万里尚为邻。当前，非洲疫情形势严峻。截至5月11日，非洲地区新冠确诊病例突破6万，死亡人数超过2000人。艰难时刻，中国及时提供了物资和医疗援助。

在距埃塞俄比亚几千公里的津巴布韦，当地时间5月11日下午，来自中国的医疗人员抵达该国首都哈拉雷。他们随机带去呼吸机、检测试剂盒等急需防疫物资，物资包装上的中英文题字“兄弟无远，携手同行”格外醒目。

应南非国防军邀请，中国和南非两军5月8日召开“中南新冠肺炎疫情防控经验分享国际交流会”，中南双方分别介绍了两军参与疫情防控工作总体情况，中方专家重点介绍了新冠肺炎典型病例救治措施、定点收治医院内防控举措以及病毒监测技术要点等内容。

中国与东南亚山水相连，人文相亲。疫情来临，中国及时伸出援手。

2月5日，柬埔寨首相洪森在新冠肺炎疫情暴发后访问中国，成为特殊时期首位访华的外国领导人。3月23日，应柬埔寨政府邀请，中国政府派出赴柬埔寨抗疫医疗专家组。这是新冠肺炎疫情暴发以来，中国向周边和东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队，柬埔寨也成为获中国医疗专家支援的首个东南亚国家。

“对中国的慷慨之举铭感于内”

智利卫生部长马纳利奇5月13日宣布，因疫情形势严峻，政府决定自5月15日22时起进一步扩大隔离范围，首都圣地亚哥市将实施强制隔离，时间暂定为7天，可视情况延长。

在拉美地区，尤其像委内瑞拉这样的公共卫生体系不健全的欠发达国家，外部援助至关重要。

当地时间3月30日凌晨，中国向委派遣的抗疫医疗专家组抵达首都加拉加斯。中方捐赠的检测试剂、防护用品、药品等物资也一同抵达。委内瑞拉总统马杜罗日前表示，由于从发现疫情一开始就借鉴中国采取的严格隔离措施，委成功切断了90%以上病毒在本地的传播链条。根据专家提供的数据，若不及时采取全国范围隔离措施，委确诊病例将达到目前的几十倍，这再次证明了中国抗疫模式的有效性。

哥伦比亚罗萨里奥大学学者丹尼尔·巴雷多·伊瓦涅斯撰文表示，中国在有力应对本国疫情的同时，尽己所能助力全球抗疫，拉美多国对此深表感谢。事实上，中国一直是拉美国家的好朋友和经济发展伙伴，并通过“一带一路”倡议惠及拉美民众。

他说，拉美已经成为中国对外投资的主要地区之一，中国是拉美第二大贸易伙伴。一些中国公司还帮助拉美建设大型基础设施项目，包括公路、铁路和发电厂。应对此次疫情，中国一如既往地帮助他国。中国公司扩大了医疗用品生产，以此帮助其他国家抗击疫情。拉美国家对中国的慷慨之举铭感于内。

“一带一路”合作逆势上扬

“一带一路”带来的是互惠互利，在抗击疫情的关键时期，“一带一路”更是凸显其独特优势。据海关总署统计，一季度，中国与“一带一路”沿线国家进出口达到2.07万亿元，同比增长3.2%，其中对东盟、俄罗斯进出口分别增长6.1%和5.7%。

4月7日，“一带一路”重点工程——中国老挝国际铁路国内玉溪至磨憨段铺轨全面启动，预计明年4月铺轨与老挝段联通，这也为2021年底铁路全线开通运营奠定了基础。

中老铁路项目是积极防控疫情、有序推进“一带一路”建设的一个缩影。疫情发生后，相关部门推出了一系列支持发展的务实举措，推进共建“一带一路”高质量发展。 

欧洲目前的生活和防疫物资需求比较旺盛，许多物资选择了中欧班列来进行运输。中欧班列的常态化稳定运行，有助于货物和服务的跨境流动以及企业复工复产，降低疫情对中欧产业链、供应链合作带来的冲击和影响，发挥了国际运输新动脉的作用。

中欧班列装载的货物包括欧洲急需的医用无纺布、医用桌布等防疫物资，汽车配件、电子产品和通信光纤等复工所需物资。

面对疫情，国际物流受阻，海运、空运均受到不同程度影响，中欧班列却凭借独特优势，开出一条逆势上扬的曲线，一季度去程开行1049列，同比增长24%，全行业复工率接近100%。 

(责编：李轶群、许晓华)


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