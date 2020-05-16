研究湖北省武汉市新冠肺炎治愈患者康复和心理疏导

新华社武汉5月15日电 5月14日，国务院联防联控机制联络组与湖北省、武汉市专题研究新冠肺炎治愈患者康复和心理疏导工作。国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军出席会议。

联络组指出，湖北省疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，治愈患者康复和心理疏导关乎人民群众身心健康，是整个疫情防控工作的重要组成部分。我国累计报告新冠肺炎确诊患者8万多例，国际上疫情还在蔓延，已涉及400多万人，同时新冠肺炎作为新发传染病，目前对其造成的人体伤害和影响还不完全清楚。武汉作为疫情的重灾区，做好治愈患者康复和心理疏导工作，对完善后续防控措施、尽快抚平疫情对社会的影响、恢复正常经济社会秩序具有重要意义。

联络组强调，要按照中央政治局常委会会议精神，重点做好六个方面的工作：一是加强规范管理，疫后康复和心理疏导是社会综合性问题，要研究完善技术规范和工作标准，加强统筹组织和科学管理。二是完善费用保障政策，要精准测算，结合实际进一步研究新冠肺炎出院患者康复治疗、心理治疗的费用保障政策，切实减轻患者负担。三是动员全社会参与，充分利用社会资源，形成政府主导、社会力量支持的工作合力。四是充分运用大数据等手段，加强对治愈患者的专题研究分析，为完善防控措施提供支撑。五是扩大服务人群范围，进一步开展治愈患者随访，全面掌握需求，完善家庭医生签约，努力提供更好的康复和心理疏导服务。六是及时梳理总结经验，加强信息共享，为推动全国疫情防控发挥更大作用，做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年05月16日 02 版）