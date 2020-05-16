热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国务院联防联控机制联络组召开专题会议

研究湖北省武汉市新冠肺炎治愈患者康复和心理疏导

2020年05月16日08:42 来源：人民网－人民日报

新华社武汉5月15日电  5月14日，国务院联防联控机制联络组与湖北省、武汉市专题研究新冠肺炎治愈患者康复和心理疏导工作。国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军出席会议。

联络组指出，湖北省疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，治愈患者康复和心理疏导关乎人民群众身心健康，是整个疫情防控工作的重要组成部分。我国累计报告新冠肺炎确诊患者8万多例，国际上疫情还在蔓延，已涉及400多万人，同时新冠肺炎作为新发传染病，目前对其造成的人体伤害和影响还不完全清楚。武汉作为疫情的重灾区，做好治愈患者康复和心理疏导工作，对完善后续防控措施、尽快抚平疫情对社会的影响、恢复正常经济社会秩序具有重要意义。

联络组强调，要按照中央政治局常委会会议精神，重点做好六个方面的工作：一是加强规范管理，疫后康复和心理疏导是社会综合性问题，要研究完善技术规范和工作标准，加强统筹组织和科学管理。二是完善费用保障政策，要精准测算，结合实际进一步研究新冠肺炎出院患者康复治疗、心理治疗的费用保障政策，切实减轻患者负担。三是动员全社会参与，充分利用社会资源，形成政府主导、社会力量支持的工作合力。四是充分运用大数据等手段，加强对治愈患者的专题研究分析，为完善防控措施提供支撑。五是扩大服务人群范围，进一步开展治愈患者随访，全面掌握需求，完善家庭医生签约，努力提供更好的康复和心理疏导服务。六是及时梳理总结经验，加强信息共享，为推动全国疫情防控发挥更大作用，做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年05月16日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn