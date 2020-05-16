全国医疗服务恢复至去年同期八成五

本报北京5月15日电 （记者邱超奕）经过艰苦卓绝的努力，中国的疫情防控阻击战取得重大战略成果，疫情防控也转为常态化。15日，国新办召开新闻发布会，请国家卫健委相关负责人介绍疫情防控常态化有关情况。

国家卫健委副主任曾益新表示，当前，全国疫情防控各项工作稳步有序推进，生产生活秩序加快恢复。但也要清醒认识到，国内疫情总体呈零星散发状态，防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重，疫情的未来走向还有很大不确定性。湖北省、武汉市疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，但仍要毫不懈怠继续加强和完善社区防控，做好核酸检测排查等各项工作。黑龙江、吉林等出现聚集性疫情的地区，要及时快速处置，抓紧查清感染原因，快速阻断疫情传播。北京要加强全国两会期间疫情防控工作。口岸城市要加强防控能力建设，提升监测、检测和救治能力，有效防控输入性风险。

近日，武汉市开始对全市居民进行核酸检测。曾益新解释，这主要是为了进一步明确疫情范围，开展主动搜索，加强检测和排查力度，是统筹推进复工复产复学和做好常态化防控的重要保障。“扩大核酸检测范围，既有利于精准防控、保护群众健康，又有助于人员合理流动、推动经济社会和生活秩序全面恢复。不光是武汉，各地都可优化常态化防控措施，结合本地需要和检测能力来确定并调整检测策略和人群范围。”

国家卫健委国际司监察专员李明柱表示，中国在做好国内疫情防控的同时积极开展国际合作，在多边层面上与世卫组织和二十国集团密切合作；在双边层面，举办了中国—中东欧国家卫生部长视频会议、中英卫生部长对话会等；在技术层面，与非洲12个国家举办了视频技术交流会；还向19个国家派出了21支抗疫医疗专家组，得到当地政府和民众充分肯定。

国家卫健委科教司监察专员刘登峰介绍，我国始终持积极开放态度，在世卫组织框架下有序分享病毒毒株，并进一步加强国际科研合作，推动新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗药物的研发、生产和公平分配。

当前，部分疫情仍然严重的国家放松了管控措施。国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢认为，通过前一段的防控工作，我国监测预警能力显著提升，疾病预防控制、医疗救治专业队伍得到很好锤炼，公众的防护意识和能力显著提高。为防控境外疫情输入，我们采取了从国门到家门全链条无缝衔接和闭环运作。随着常态化疫情防控措施落实落细，我国疫情反弹的风险总体上是可控的。

看病就医是人民群众的刚性需求，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，各地抓常态化疫情防控的同时，正在全面加快恢复正常医疗服务。据统计，目前全国医疗服务整体上已经恢复到去年同期的85%，部分地区已经完全恢复。

《 人民日报 》（ 2020年05月16日 02 版）