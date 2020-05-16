针对重点人群加强心理健康服务

本报北京5月15日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制15日召开新闻发布会，介绍常态化疫情防控下的心理健康服务有关情况并答记者问。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华说，心理健康服务工作要重点关注老人、儿童、孕产妇、残疾人、严重慢性病患者等群体，及时提供更多关爱和帮扶，将心理健康服务与他们的日常生活结合起来。要以社区为主阵地，引导精神卫生专业机构下基层开展心理服务，提高基层开展心理服务的能力。此外，还应利用现代化的科技手段，开展心理科普宣传。

中国科学院心理研究所副所长陈雪峰表示，全国人民在感情和行动上对湖北人民进行了关爱和支持。未来，还应该提升大众的理性认识，尽量避免偏见等现象发生。在返城、复工、复学的过程中，一些地方采取的防控措施应科学合理，注意细节，加强沟通，平等、友好地对待湖北人民。

“当前，疫情防控工作仍然需要医护人员、公安民警、出入境检疫人员、社区工作者奋战在一线。他们的工作强度和压力都很大，值得我们关爱。”贺青华表示，各地卫生健康部门等要继续为一线工作人员做好服务，把关心关爱、社会支持、心理疏导等工作落实。

截至5月14日，我国还有5200余名密切接触者处于医学观察中。北京大学第六医院临床心理评估中心主任石川建议，隔离人员应该充分理解隔离是控制传染源、切断传播的必然要求。隔离人员应尽快熟悉隔离环境和规则；定期通过电话、网络等方式与家人和朋友沟通；安排好隔离期间的生活，规律作息；如果情绪难以疏解，可以寻求心理专家的疏导。

目前，学生正有序返校。陈雪峰表示，对于学生的心理状态，学校和家长要密切关注，出现问题及时干预，帮助学生解决问题。

据介绍，截至5月14日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例91例；现有疑似病例4例。当日新增确诊病例4例，均为吉林本土病例；新增无症状感染者11例，其中境外输入2例；新增疑似病例1例，为境外输入病例。当日新增治愈出院病例14例，重症病例增加2例，解除医学观察的密切接触者509人。

《 人民日报 》（ 2020年05月16日 02 版）