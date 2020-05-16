出现四种情况应立即去发热门诊排查

从4月30日开始，北京新冠肺炎疫情应急响应由一级调至二级。那么，这期间市民去医院看病应该注意什么呢？出现发热、呼吸道症状后该怎么办呢？昨日，北京市疾控中心发布就诊提示，指引市民正确就诊就医。

针对无发热但有咳嗽、咽痛等呼吸道症状的患者，市疾控指出，若有以下四种情况之一的，应立即前往发热门诊排查就诊：一是发病前14天内有境外或国内有新冠肺炎病例报告地区旅行史或居住史，二是发病前14天内怀疑接触过新型冠状病毒感染者，三是发病前14天内曾接触过来自境外或国内有新冠肺炎病例报告地区的发热或有呼吸道症状的患者，四是家庭、单位或周边人员14天内有多人出现相同症状。

对于无上述情况的人员，市疾控中心表示可首先通过互联网诊疗平台（北京市新冠肺炎线上医生咨询平台、京医通等）进行咨询，并注意观察病情变化，如无症状加重等情况，可多饮水，居家休息。若出现发热、干咳等症状时，建议及时前往就近的发热门诊就医。北京市发热门诊名单可在北京市人民政府网站（http://www.beijing.gov.cn）、北京市卫生健康委员会网站（http://wjw.beijing.gov.cn）查找，也可拨打12345热线咨询。

此外，对于普通市民就医，市疾控中心也给出了相应的提示。首先建议市民就近就医，做好预约并熟悉医院科室布局和步骤流程，尽可能减少就诊时间。在前往医院的路上，患者和陪同人员应全程佩戴医用外科口罩；尽量避免乘坐公共交通工具。同时保持手卫生，如果不方便洗手，可使用免洗手消毒剂，注意社交距离，咳嗽、打喷嚏时不要用手捂口鼻，要用纸巾或肘部遮挡，口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好,弃置于有盖垃圾箱内。

其次，要尽量减少就诊陪同人员，特别是患者如为儿童，应尽可能减少发热儿童的陪同家长人数。与其他患者保持1米以上距离，不在人群密集场所停留，避免交叉感染。同时应减少触摸公共设施，如触摸后，应立即洗手或用免洗液清洗双手，不用手接触口、眼、鼻。在医院就诊时，应遵守医院发热患者诊疗流程和规范，接受医院工作人员的引导。做好个人防护，分时段就诊。就诊后尽快离开，回家后及时洗手。（记者 蒋若静）