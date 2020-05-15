用好救助政策 助力抗疫决战

制图：沈亦伶



哪些群体可以享受这些救助政策？具体标准、申请方式如何？各地在实践中取得了哪些成效？未来还有哪些工作需要完善？请看本报记者的报道。 新冠肺炎疫情防控工作中，习近平总书记多次强调要强化对困难群众的兜底保障。4月4日召开的中央政治局会议提出了发放临时生活补贴、启动价格补贴联动机制以及扩大失业保险覆盖范围等举措。

——编 者

1—3月湖北省共支出社会救助金44.5亿元，覆盖37519人

“爱心礼包”加固底线

本报记者 程远州

“家里还有蔬菜吗？米和油够吃吗？”5月10日，在湖北省宜昌市点军区朱市街社区，低保户邹丽梅又接到了社区综治专干刘小龙的电话，对方一开口先问伙食。

疫情防控中，作为邹丽梅家的联系帮扶人，刘小龙每天都要来电慰问。

今年2月底，湖北省防疫指挥部发布通知，要求对低保对象、特困人员等特殊困难群体，按照城市人员不低于500元、农村人员不低于300元的标准，给予生活物资救助。各市州因地制宜，采取不同的形式落实政策。其中，宜昌市为困难群众发放了等价的“爱心礼包”。

“多亏了政府救助，不然我都不知道怎么办。”收到“爱心礼包”的第二天，邹丽梅就接到了社会救助部门的抽查电话。电话中她哽咽着说，年过花甲的她目前和患有精神疾病的儿子一起生活，社区封闭期间面临一些困难，好在有社区干部帮忙一一解决。

从今年2月开始，湖北省先后下发6个通知，部署做好对全省受疫情影响的低保家庭、特困人员、“三留守”人员、独居老人、事实无人抚养儿童等特殊困难群体的社会救助工作，发挥社会救助兜底性作用，筑牢防疫期间困难群众基本生活保障网。

具体举措包括：对全省21.6万余名特殊困难老人，分类建立台账，落实乡镇属地管理责任，按照每人每月500元的标准，为养老机构发放两个月的运营补贴，并对养老机构在岗工作人员发放临时工作补助，以保障老有所养；对全省7.1万余名孤儿、事实无人抚养儿童以及困境儿童，发放生活物资，纳入联动机制保障范围，落实监护人责任，两倍给予临时补贴，确保幼有所依；对84万余名残疾人两补对象，3—6月间将补贴标准每月增加50元，确保其生活有保障……

湖北省民政厅的数据显示，今年1—3月，湖北共支出社会救助金44.5亿元，其中各地统计上报的社会救助资金增加额为23.2亿元，主要用于春节慰问金、生活物资救助补助、价格临时补贴和临时救助支出，37519人被纳入临时救助范围。

湖北省民政厅社会救助办调研员刘建文介绍，为了“应保尽保”，湖北省还简化了救助程序，创新了救助措施。比如暂缓在册对象动态退出、先救助再审核、简化滞留人员救助认定条件等，以提高审批效率，及时解决困难群众遭遇的突发性、紧迫性困难。

随着湖北各地“解封”，湖北保障困难群众民生需求的工作进入新阶段。5月9日，湖北召开全省民政工作电视电话会议，要求各级民政部门将因疫致贫、因疫返贫的困难群众按规定及时纳入城乡低保和救助供养范围，对受疫情影响导致基本生活困难、其他社会救助制度暂时无法覆盖的群众和罹难者家庭，及时落实临时救助政策，并动员引导有关社会组织、心理咨询服务机构等，为受疫情影响的特殊困难群体提供心理疏导、精神慰藉、亲情陪伴等专业服务，提高关爱水平。

今年以来，共为6155.3万人次困难群众发放补贴18.8亿元

价格补贴排忧解难

本报记者 郁静娴

家住江苏省徐州市丰县大同路的杨惠惠，一家四口人都是农村低保户。这几个月每月下旬，她爱人的低保账户里都会有一笔几百元的专款转入，标注为“价格临时补贴”。“物价涨了，多一笔补贴，心里头多一分踏实。”杨惠惠说。

去年以来，各地先后启动了价格补贴联动机制。国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗介绍，这一机制有三个关键词：价格、补贴、联动。

——补贴与价格联动。当物价出现短期明显上涨时启动机制，当价格平稳或回落，补贴就会暂停，所以称为临时补贴。

——补贴与城乡低保联动。困难群众只要按规定相应地进入了社会救助和保障范围，能够正常领取低保、失业保险等救助金，就能够领取价格临时补贴。低保额度越大，价格补贴金额越多。

——救助金与价格联动。当发生物价上涨持续不降的情况，就要通过提高城乡低保、失业保险金等标准，把这部分价格临时补贴纳入救助金中固定下来。

疫情防控中，31个省份和新疆生产建设兵团均启动了价补联动机制，并妥善落实补贴发放。据不完全统计，今年以来，共为6155.3万人次的困难群众发放补贴18.8亿元。其中，湖北省为370万人次发放价格临时补贴4.4亿元，人均获得补贴120元。

前不久，国家发展改革委、民政部等六部门联合印发《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》，要求在现行基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员纳入保障范围，并将3月至6月价格临时补贴按现行标准提高1倍发放。

联动机制设立以来，一些地方进行了适当优化。“在江苏，个别设区市结合当地情况，降低了启动条件。”江苏省发改委收费管理和价格调控处副调研员郑哲介绍，比如在启动指标的选择上，全省13个设区市中有9个市采用了更容易触发的SCPI（低收入居民基本生活费用价格指数）；在启动门槛上，苏州市设置了3%、5%和7%三档物价上涨临界值，分别对应不同的补贴标准。

如何准确锁定保障人群？“先前政策所规定的几类保障对象的名单均已在册，无需再次申请。”河北省保定市民政局社会救助处处长杨渤介绍，疫情防控期间，对新申请社会救助的困难群众，主要依据家庭经济状况核对机制进行认定，尽可能简化审核审批程序。

增支资金从哪来？《通知》明确，此次提标扩围增加的资金支出，将由各级财政和失业保险基金分别承担，中央财政将对东中西部地区分别按不同比例给予补助。在具体发放上，各地主要由发改部门牵头，由财政部门保障资金，分别通过民政、人社、退役军人事务3个部门统计发放，确保在物价指数等统计月报数据发布后20个工作日之内，及时打入保障对象账户。

截至3月底，共向230万人发放失业保险金93亿元

失业保险增强信心

本报记者 李心萍

“刘菊香，国家出新政策了，你可以接着领7个月的失业金，领到办理退休的当月。”

“真的吗？那太好了！”3月底，接到宜春市靖安县公共就业人才服务局工作人员的电话通知，原江西省南方人力资源有限公司失业人员刘菊香吃下了定心丸。

“我年龄大，又在疫情期间，工作还真不好找。”刘菊香说，有了每月1000多元的失业金，就可以安心在家等待10月退休。

今年以来，受疫情影响，部分劳动者失业风险加大。作为保障失业人员基本生活的重要手段，失业保险如何领？能领多少？领多久？

根据《失业保险条例》的规定，领取失业保险金，需要符合3个条件：按照规定参加失业保险，所在单位和本人已按照规定履行缴费义务满1年；非因本人意愿中断就业；已办理失业登记，并有求职要求。

符合条件的失业人员，若失业前累计缴费时间满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月；累计缴费时间满5年不足10年的，领金期限最长为18个月；累计缴费时间10年以上的，领金期限最长为24个月。

失业保险金的标准，按照低于当地最低工资标准、高于城市居民最低生活保障标准的水平，由省、自治区、直辖市人民政府确定。

为应对疫情影响，今年3月人社部出台政策：对距离法定退休年龄不足1年的失业人员，领金期限可延长至法定退休年龄，以强化对大龄失业人员的生活保障；允许湖北等疫情严重地区，对不符合领金条件的参保缴费失业人员发放失业补助金。

“我不符合失业保险金申领条件，本想着只能勒紧裤腰带过日子，没想到政府还出台了失业补助金政策。”自1月15日从江西吉安市永新县博硕公司离职，吴强一直眉头紧锁。哪想到，永新县就业局主动找上门，为他宣传失业保险新政策。递交了登记申请表、身份证复印件等材料，5天后吴强就收到了当月1000元的失业补助金。“一直发到疫情结束，生活又有盼头了。”

截至目前，国内所有地级市已全部实现网上申领，失业人员仅凭社保卡或身份证就能快速领到失业保险金。

数据显示，截至3月底，已经向230万名失业人员发放失业保险金93亿元，缴纳基本医疗保险费20亿元。目前江西、辽宁、陕西、安徽、新疆已出台失业补助金政策，其中江西、辽宁已经有1339人领到失业补助金135万元。

“目前，失业保险基金累计结余支撑能力较强，能够确保各项待遇按时足额发放。下一步，我们还将及时启动困难失业人员价格临时补贴，缓解疫情对失业人员基本生活的影响。”人社部失业保险司司长桂桢说，要确保失业人员应发尽发、应保尽保。

贫困人口住院医疗费用实际报销比例超过80%

医疗救助护佑生命

本报记者 申少铁

“真感谢党的好政策！”大病初愈的甘正前精气神还不错。这位82岁的老人是湖南省邵东市魏家桥镇熊家村的五保户，患有慢性阻塞性肺病。今年1月初，他出现咳嗽不停、呼吸困难的症状，病情危急。邻居和村委会将他送到邵东市中医医院救治。

甘正前介绍，自己这次生病共花费4.3万多元，城乡居民医疗保险报销了3.1万元，大病保险报销了704元，大病补充保险报销了1068元。在家休养期间，村委会还帮他领取了1万多元的救助金。“住院这么久居然没花钱，确实没想到！”甘正前笑着说。

近年来，邵东市落实国家贫困人员大病保险“应保尽保”政策，逐一核对建档立卡贫困人员名单，确保6万多建档立卡贫困人口实现100%参保，逐项落实对贫困人口的参保资助：建档立卡贫困人员的参保费由脱贫攻坚规划统筹资金补贴50%，对其中的低保对象由民政部门资助余下的50%；建档立卡贫困人员中的特困供养人员、计划生育特殊困难人员、孤儿、优抚对象等人员，民政部门全额资助。

除了补贴参保费用，对贫困人口等困难群体的大病救治费用，民政部门还有一系列“报销”手段。

“我们对低保对象发生的符合社会医疗保险支付范围的住院和门诊大病个人自负医疗费用，实行90%救助，年度最高可救助13万元；对建档立卡贫困人口一个年度内发生医疗费用，经社会医疗保险、医疗救助等按规定补偿后，个人负担超过5%的部分，由扶贫特惠保险全额报销，年最高支付限额为35万元。如此参保、报销‘两头’一起补，困难群体患病不愁没钱治。”山东省莱西市民政部门有关负责人告诉记者，疫情防控期间，莱西市动态监控困难家庭大病医疗情况，共核定困难家庭18个，救助16人次，救助金额49万元。

近日，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，要求增强医疗救助托底保障功能，通过明确诊疗方案、规范转诊等措施降低医疗成本，提高年度医疗救助限额，合理控制贫困群众政策范围内自付费用比例。国家医疗保障局局长胡静林表示，目前，我国建档立卡贫困人口住院医疗费用实际报销比例超过80%，“基本医疗有保障”问题基本解决。接下来，要总结新冠肺炎疫情期间医疗保障实践做法，完善重大疫情医疗救治费用保障机制。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 19 版）