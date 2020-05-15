河南信阳：春茶不减产 茶农不减收

一路茶香，一年一度的采茶季到来了。河南省信阳市克服疫情带来的影响，全力保障春茶不减产、茶农不减收。

为解决用工问题，信阳市相关部门从2月份就开始提前谋划，摸清用工需求，引导本地劳动力就近采茶。组织外地采茶工“点对点”来信阳采茶。正阳县闾河乡村民杨晓玉和20多名老乡一起坐包车，来到白龙潭茶园基地采茶，“包吃包住，还给我们上了保险，一天挣100多块。”

“金融部门为企业提供了贷款，我们有信心渡过难关。”豫信茶业公司负责人程继东说。信阳市财政拿出专项资金，为春茶生产贷款提供担保和贴息，已有10多家金融机构累计放贷4亿多元。

与往年不同，今年来信阳实地买茶的客商少了，但快递物流车多了起来。茶企、茶农在政府引导下，把销售从线下搬到线上。“90后”陈曦大学毕业后返乡从事茶产业，他说：“今年通过直播、发布小视频等，在网上展示采茶、制茶、茶艺，订单比去年同期还增加了5%。”

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 18 版）