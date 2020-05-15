热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

河南信阳：春茶不减产 茶农不减收

本报记者  朱佩娴

2020年05月15日08:49 来源：人民网－人民日报

一路茶香，一年一度的采茶季到来了。河南省信阳市克服疫情带来的影响，全力保障春茶不减产、茶农不减收。

为解决用工问题，信阳市相关部门从2月份就开始提前谋划，摸清用工需求，引导本地劳动力就近采茶。组织外地采茶工“点对点”来信阳采茶。正阳县闾河乡村民杨晓玉和20多名老乡一起坐包车，来到白龙潭茶园基地采茶，“包吃包住，还给我们上了保险，一天挣100多块。” 

“金融部门为企业提供了贷款，我们有信心渡过难关。”豫信茶业公司负责人程继东说。信阳市财政拿出专项资金，为春茶生产贷款提供担保和贴息，已有10多家金融机构累计放贷4亿多元。

与往年不同，今年来信阳实地买茶的客商少了，但快递物流车多了起来。茶企、茶农在政府引导下，把销售从线下搬到线上。“90后”陈曦大学毕业后返乡从事茶产业，他说：“今年通过直播、发布小视频等，在网上展示采茶、制茶、茶艺，订单比去年同期还增加了5%。”

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 18 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn