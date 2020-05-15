巴基斯坦参议院通过决议感谢中国提供抗疫支持

据新华社伊斯兰堡5月14日电 （记者李浩）巴基斯坦参议院14日通过决议，感谢中国对巴基斯坦抗击新冠肺炎疫情提供及时且有力的支持。

决议说，中国为巴医务人员提供了急需的检测试剂盒、防护装备和呼吸机，并向巴方派出抗疫医疗专家组。这些支持保护了巴民众健康、拯救了生命。中国政府和人民用行动诠释了何为巴基斯坦的“全天候伙伴”。

决议说，新冠病毒是全人类的共同敌人，无关国家、种族或宗教，作为“铁杆兄弟”，巴中正携手抗疫。决议说，一些国家针对中国发起的舆论攻击毫无事实依据，更多的是为了转移公众对这些国家自身抗疫不力的注意力。

决议指出，巴中将在21日迎来两国建交69周年纪念日，巴参议院在此时通过这项决议也是为了庆祝巴中友谊经受时间考验且表现出的发展韧性。

巴参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因对新华社记者表示，这项决议的通过表明，巴基斯坦人民对中国在巴方遭遇困难时给予的帮助深表感谢。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 16 版）