在复工复产中按下绿色发展“快进键”

5月初的内蒙古，在乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程现场，人潮涌动、机械轰鸣。压沙固沙全面完成，万亩沙地飞播撒种完成，这一工程的重大节点任务圆满收官。“压沙固沙工作完成后，每年可减少100万立方米的黄沙流入黄河。”施工方中建一局项目经理张恩波告诉记者，这一工程对可持续发展和生态文明建设有着十分重要的意义。

在全面推进复工复产的过程中，各地区各部门始终坚持绿色发展理念，坚定不移地走在高质量发展的道路上。

绿色产业培育新的经济增长点

“绿水青山就是金山银山”，在乌鲁木齐天山区的燕南山上得到了充分的验证。曾经碎石裸露、寸草不生的荒山，如今变成了种满22万棵白榆、海棠等各类树木的“城市绿肺”。燕南山绿化项目完工后，带动了周边地区经济快速发展。目前已新增创业、就业1000余户，助力当地90户建档立卡贫困户全部脱贫。

绿色产业发展多面开花，激活绿色GDP。绿色农业不松劲，在甘肃省临泽县新华镇富强村，改大水漫灌为精准滴灌，变“浇地”为“浇作物”，今年春耕，村里的水利用率达到了95%；绿色能源恢复快，近日国家能源集团龙源电力所属在建32个、221万千瓦风电项目已全部复工，风电光伏等可再生能源生产秩序加快恢复，并向数字化智能化转型迈进；绿色金融在加速，在广东，首批排污权质押融资项目落地，合法排污、节能环保等企业得到数百亿元排污权质押融资支持……

绿色消费引领生活新风尚

随着新业态新模式拉动、绿色产品有效供给增多，绿色消费正成为新时尚。

绿色农产品买起来。贵州赤水的春笋、甘肃兰州的百合、湖北秭归的脐橙……打开电商直播页面，轻点产品图标加入购物车，物美价廉的绿色农产品就能直接送到家门口。疫情防控期间，数字经济逆势增长，新业态新模式拉动绿色消费升级。

绿色商场逛起来。复工复市加快，绿色商场更受消费者欢迎。这些商场向消费者提供安全健康的绿色商品，还推广“限塑令”，应用节能设备，并且严格进行废弃物回收。根据商务部的规划，到2022年底，力争全国40%以上大型商场初步达到绿色商场创建要求。

绿色智能产品用起来。购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等产品，在政策支持下能够得到相应的补贴和信贷支持。

发展绿色消费大有可为。根据国家发改委的预测，如果在全国推广“节能产品惠民工程”，采用财政补贴等方式推广高效节能智能产品，对购买一级能效的变频空调、冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等产品的消费者给予适当补贴，2019年至2021年，预计可增加1.5亿台高效节能智能家电的销售，拉动消费约7000亿元。

政策支持助推绿色发展迈大步

加快形成绿色生产生活方式，政策支持是强大的助推器。

近日，国家发改委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出加快构建“智能+”消费生态体系，鼓励使用绿色智能产品，用实实在在的政策推动绿色消费。比如以绿色产品供给、绿色公交设施建设、节能环保建筑以及相关技术创新等为重点推进绿色消费，落实好现行中央财政新能源汽车推广应用补贴政策和基础设施建设奖补政策等。

复工复产以来，为推动绿色产业发展，许多地方因地制宜出台了相关政策。比如江苏省发布《关于推进绿色产业发展的意见》，将加大绿色技术攻关力度，聚焦节能环保、清洁生产、清洁能源、绿色建筑等领域。济南市发布《关于促进济南绿色建设国际产业园发展十条政策》，给予取得绿色建筑标识的项目资金奖补。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 04 版）