一座阳台，方寸之间，植物或青翠欲滴，或亭亭玉立。走进阚素珍家的阳台，芳香扑鼻而来。

“这是凤梨花，叶片青翠光泽，花开鲜红艳丽，关键是还好养活。”今年46岁的阚素珍，家住安徽省合肥市包河区滨湖世纪社区，已经连续3年参加社区组织的“最美阳台评选”。今年，经居民线上投票、评委线下打分，阚素珍斩获头名。

滨湖世纪社区琼临网格党总支副书记张义千介绍，通过号召大家清理阳台、养花种草，既实现了环境美，也培养了好习惯。

自第三十二个爱国卫生月启动以来，滨湖世纪社区结合疫情防控，组织开展“文明家庭”“最清洁小区”“四美一好楼栋”等评选活动，累计清理水池37个、垃圾池52个、绿化带249处，全面优化社区环境。

打扫干净“小家”，换来宜居“大家”，滨湖世纪社区正是各地全国文明单位深入开展爱国卫生运动的一个缩影，一个个全国文明单位争做参与爱国卫生运动表率，彰显应有担当。

深圳海关所属罗湖海关，每天服务进出境旅客23万人次，被誉为联结内地和香港的“第一口岸海关”。作为连续5届全国文明单位，罗湖海关发挥示范带动作用，第一时间启动应急机制，并与口岸单位建立联防机制，形成“爱国卫生我行动，精神文明我传承”主题品牌。

“切断境外输入病例在境内的传播链条，守住国门卫生防疫一线，就是扎实开展爱国卫生运动最好的注脚。”罗湖海关关长李政良说，罗湖海关还加强对口岸区域内餐饮单位的卫生监督，强化对群众的宣传教育，开展国门生物安全和国际旅行卫生防护知识“进校园”活动。

在山东青岛，清晨抚顺路批发市场内熙熙攘攘——市民每天所需的七成肉菜鱼蛋等食品来源于此。测温、扫码，进出人员一一过检；市场内，垃圾分类存放，日分日清。

青岛市市场监管局局长张杰介绍，市场建立了完善的商品准入、质量保障、卫生监督、应急管理等体系，全力保障老百姓的菜篮子和米袋子，“疫情防控期间，暂时关闭全市598处农村集贸市场，对全市128处农贸市场分类完善市场内控体系，同时严查非法野生动物交易。”

每天凌晨5点，北京三元食品股份有限公司的3000多名送奶工整装出发。今年4月初以来，北京三元食品股份有限公司持续开展以“防疫有我，爱卫同行，共创文明，共享健康”为主题的爱国卫生月活动，3000多辆送奶三轮车成为流动的“宣传牌”，公司有党团员300余人（次）参与社区疫情防控和环境整治。

山东省卫健委在官方微信上开设《科学防护》栏目，提供新冠肺炎预防、青少年逆反心理预防等内容，获得不少点击量。

一块块全国文明单位的招牌，在持续、深入地开展爱国卫生运动中正被擦拭得越来越亮。

（本报记者贺林平、王昊男、游仪、潘俊强、王沛）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 04 版）