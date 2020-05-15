热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

蔡卫平代表——

科学抗疫 为民履职

本报记者  姜晓丹

2020年05月15日08:46 来源：人民网－人民日报

面对突如其来的疫情，怎样避免恐慌、破除谣言，做好对市民的信息沟通和引导？全国人大代表、广州市第八人民医院感染病中心主任蔡卫平说，应直面问题、快速反应，做好正面的解释和引导，才是缓解市民焦虑情绪的良方。这样的观点，缘于蔡卫平的工作经验。

工作30多年来，蔡卫平从一名普通的住院医师成长为全国知名专家，参与了广州市重大、突发传染病疫情的救治工作，积累了宝贵经验。今年1月17日晚，院区接诊了第一例新冠肺炎疑似患者，他凭自己的专业素质和敏锐直觉，科学调整隔离病区，迅速制定了诊疗流程，为高效救治赢得了宝贵时间。

“由于我们平时就建立了清晰的诊疗步骤，疫情期间虽然忙碌，但还是能做到有条不紊。”疫情防控中有两个月，蔡卫平几乎没有离开过医院，不仅在救治一线奔波，还发挥人大代表作用，成为“医生—医院—政府”之间的纽带。

基于一线疫情防控工作，蔡卫平提交了两份建议。“一是对任何疫情都应该有快速反应机制，二是要建立独立的评估系统，这是完善疫情防治工作的重要一环，也是避免恐慌、破除谣言、稳定社会情绪的有效方式。只有让大家及时、准确、全面地了解疫情防控的信息，才能树立更强的风险防范意识。”

为了做好疫情防控工作，蔡卫平还建议加大筛查力度，对疑似患者应检尽检，对密切接触者应隔尽隔；把病原体核酸检测权限下放至有资质的各级医院，提高诊断效率；对于密切接触者、疑似患者，集中收治分层管理；集中优势资源协同科技攻关等。这些建议均被采纳，对疫情防控工作起到了作用。

离退休还有1年多时间，蔡卫平争分夺秒，在热爱的岗位上奉献，“我曾感染非典，经历过那种绝望，深知患者求生的心情。作为医生，我一定要竭尽全力，把生的希望带给每位患者。”蔡卫平表示，自己会多调研多走访，认真履行人大代表职责，“作为人民选出的代表，我决不会辜负人民的期望。”

■记者手记

医者心

使命感

“人民选我当代表，我当代表为人民。”是人大代表，就要为人民着想，蔡卫平面对疫情，不仅尽到了一名医生的责任，也履行了代表职责。他利用专业知识，有条不紊地进行科学抗疫；他结合实践积极建言，发现问题、提出建议，为疫情防控工作作出了贡献，这让我们看到了代表履职的意义所在。

主动作为、为民履职，蔡卫平诠释了医务工作者的仁心，更践行了人大代表的使命。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn