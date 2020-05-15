面对突如其来的疫情，怎样避免恐慌、破除谣言，做好对市民的信息沟通和引导？全国人大代表、广州市第八人民医院感染病中心主任蔡卫平说，应直面问题、快速反应，做好正面的解释和引导，才是缓解市民焦虑情绪的良方。这样的观点，缘于蔡卫平的工作经验。

工作30多年来，蔡卫平从一名普通的住院医师成长为全国知名专家，参与了广州市重大、突发传染病疫情的救治工作，积累了宝贵经验。今年1月17日晚，院区接诊了第一例新冠肺炎疑似患者，他凭自己的专业素质和敏锐直觉，科学调整隔离病区，迅速制定了诊疗流程，为高效救治赢得了宝贵时间。

“由于我们平时就建立了清晰的诊疗步骤，疫情期间虽然忙碌，但还是能做到有条不紊。”疫情防控中有两个月，蔡卫平几乎没有离开过医院，不仅在救治一线奔波，还发挥人大代表作用，成为“医生—医院—政府”之间的纽带。

基于一线疫情防控工作，蔡卫平提交了两份建议。“一是对任何疫情都应该有快速反应机制，二是要建立独立的评估系统，这是完善疫情防治工作的重要一环，也是避免恐慌、破除谣言、稳定社会情绪的有效方式。只有让大家及时、准确、全面地了解疫情防控的信息，才能树立更强的风险防范意识。”

为了做好疫情防控工作，蔡卫平还建议加大筛查力度，对疑似患者应检尽检，对密切接触者应隔尽隔；把病原体核酸检测权限下放至有资质的各级医院，提高诊断效率；对于密切接触者、疑似患者，集中收治分层管理；集中优势资源协同科技攻关等。这些建议均被采纳，对疫情防控工作起到了作用。

离退休还有1年多时间，蔡卫平争分夺秒，在热爱的岗位上奉献，“我曾感染非典，经历过那种绝望，深知患者求生的心情。作为医生，我一定要竭尽全力，把生的希望带给每位患者。”蔡卫平表示，自己会多调研多走访，认真履行人大代表职责，“作为人民选出的代表，我决不会辜负人民的期望。”

■记者手记

医者心

使命感

“人民选我当代表，我当代表为人民。”是人大代表，就要为人民着想，蔡卫平面对疫情，不仅尽到了一名医生的责任，也履行了代表职责。他利用专业知识，有条不紊地进行科学抗疫；他结合实践积极建言，发现问题、提出建议，为疫情防控工作作出了贡献，这让我们看到了代表履职的意义所在。

主动作为、为民履职，蔡卫平诠释了医务工作者的仁心，更践行了人大代表的使命。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 04 版）