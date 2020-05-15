热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

后疫情时代，你亮“健康码”了吗？

2020年05月15日08:45 来源：中国妇女报

杭州的晓谢前两天去了趟深圳，回家后健康码就变为红色，她马上接到街道的电话，要去做核酸检测。她不由发朋友圈感叹道“咱们国家效率就是高，放心”。

疫情期间，记者的生活状态基本是家——单位两点一线，一直并没有真正接触过健康码。在微信上跟朋友互动时还对此颇为质疑，真有这么神奇吗？没想到，当天下午就不得不接连使用了两次健康码。

先是去交通队交车辆非现场违章罚款。办事大厅门口，一位协管员提示人们依次扫码，“验明正身”后方可进入。因为从未使用过北京健康宝，协管员耐心地指导着记者一步步操作。哈，原来这么简单，看着手机屏幕上最后出现的“未见异常”绿框，还真有点激动，这可是经过政府认证的健康状态呢。

接下来，去一个单位送资料。大厦地下停车场入口也要求出示健康码，记者熟练地出示刚验证过的“未见异常”信息，顺利通行。上午还是 “小白”，此刻已成为“老手”啦，健康码用起来确实简单方便。

健康码傍身，工作生活出行更安心

今年以来，对于所有经历过这次新冠肺炎疫情大考的城市和人们来说，无一例外地感受到数字时代为新时期健康城市管理赋予了新的生机。从疫情前期，打通信息壁垒，支持公众做好自身防护的“确诊患者同程查询系统”“发热门诊分布地图”等平台；到疫情严控期，支撑城市居民闭户生活的订餐应用等电商平台，支撑企业继续远程办公的“云办公”软件；再到后疫情时代，支撑人员跨地区有序流动及复工复产复学的健康码，各城市之间实现健康信息互认，为社会秩序和经济回归筑起了安全基石。

经历新冠肺炎疫情洗礼后，我们将更加关注健康信息的互通互联，有效精准地利用互联网、人工智能、大数据等现代化手段，形成一张强大的“数字健康网络”。比如健康码的广泛应用，不仅是防疫战场的一道有效防线，也是“健康城市”数字化建设的一个缩影，完美展现出利用数字科技手段支撑城市协同治理的优势，进一步彰显了“政府主导，企业协作，全社会参与”体制下巨大的社会公共效应。

目前，北京初三、高三学生已全面复课。记者家附近的一所学校门口，几个指示牌上均有醒目大字提示着“戴口罩”“测体温”“出示健康码”。记者在早晨孩子上学时观察到，身穿校服、戴着口罩的学生们进校门前，都会向门口执勤老师出示手机健康码信息，经过自动测温通道后陆续入校，整个过程非常快捷有序。

初三学生小范告诉记者，能够返校上课十分开心。她说老师和同学们都特别注意健康安全，尤其有了健康码的验证，不仅对自己的健康心里有数，和同学们在一起时也会更安心。

不仅是学校，近日，北京在餐饮、便利店、理发、家政等许多服务领域都推广应用“北京健康宝”小程序，倡导生活服务业企业开展“亮码行动”。许多企业在营业门店主动公示员工“健康码”，实行“亮码服务”。

记者以前常去的美发店这周终于正式开始营业，预约剪发时问，“为了减少接触，是否要自己在家洗完头直接过去剪？”发型师告诉记者“没必要。所有员工都会全程佩戴口罩，外地回京的也都经过了14天隔离，且会出示健康码请客人确认。客人进店时也要出示健康码。”果然，记者进店时，几位在店里的员工都将手机里的健康信息展示给记者看。

据悉，北京市民及进（返）京人员需要通过“北京健康宝”微信小程序进行实名认证。市民只需输入姓名和身份证号之后进行人脸识别认证，即可实现登录。人脸比对的认证方式能够确保个人健康信息真实、准确、有效，且不被冒用。根据接入的北京市卫健委相关健康数据，北京市民在认证成功后，即可获得代表健康状态的健康码。

“五一”小长假，健康码助力恢复消费活力

刚刚过去的“五一”小长假，“健康码”等数字化工具的运用，加速了各地消费活力的恢复和释放，让经济重回正轨。据介绍，5月12日，天津“健康码”申领人数突破1000万，亮码次数超过2.5亿次，居民们大多已习惯在各种工作和生活场景中使用“健康码”作为“随身数字通行证”。据了解，2月29日上线以来，天津“健康码”申领人数快速增长，仅用了两个多月就达到了1000万。通过实时服务上千万人的应用，天津“健康码”为城市快“码”加鞭复工复产复商复市提供了大数据安全保障。

“之前每个出入人员都要测温登记，尤其是外来访客，需要登记更详细信息。现在只要是绿码，我们都会测温后放行，大大减少了我们的工作量，提高了出行效率。”一位社区防控人员说。“我现在出门也会用健康码了，挺方便的，进小区、逛公园都用得到。”70多岁的卞奶奶笑着说。

“健康码”打开了社区“大门”，不仅居民可以畅快出行，外卖快递员、家政服务人员也可以凭“绿码”畅通无阻。与此同时，“健康码”也为复商复市提供便利条件。“五一”小长假，人们持“绿码”即可通行各大商圈、购物中心和公园场馆，“健康码”同时也助力餐饮、商贸、旅游等服务行业逐渐回暖。

“健康码”不仅让人们在城市内正常流动，也为跨地域人员流动打通了堵点。据了解，天津率先承认京冀“健康码”，助推京津冀联动复工复产。3月30日河北省明确，扫“河北健康码”未见异常的京、津来冀人员经体温检测正常后，可享受同等待遇，不对人员采取隔离措施。4月18日，北京市发布通告，宣告京津冀区域健康状态互认。（记者 张峥）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn