后疫情时代，你亮“健康码”了吗？

杭州的晓谢前两天去了趟深圳，回家后健康码就变为红色，她马上接到街道的电话，要去做核酸检测。她不由发朋友圈感叹道“咱们国家效率就是高，放心”。

疫情期间，记者的生活状态基本是家——单位两点一线，一直并没有真正接触过健康码。在微信上跟朋友互动时还对此颇为质疑，真有这么神奇吗？没想到，当天下午就不得不接连使用了两次健康码。

先是去交通队交车辆非现场违章罚款。办事大厅门口，一位协管员提示人们依次扫码，“验明正身”后方可进入。因为从未使用过北京健康宝，协管员耐心地指导着记者一步步操作。哈，原来这么简单，看着手机屏幕上最后出现的“未见异常”绿框，还真有点激动，这可是经过政府认证的健康状态呢。

接下来，去一个单位送资料。大厦地下停车场入口也要求出示健康码，记者熟练地出示刚验证过的“未见异常”信息，顺利通行。上午还是 “小白”，此刻已成为“老手”啦，健康码用起来确实简单方便。

健康码傍身，工作生活出行更安心

今年以来，对于所有经历过这次新冠肺炎疫情大考的城市和人们来说，无一例外地感受到数字时代为新时期健康城市管理赋予了新的生机。从疫情前期，打通信息壁垒，支持公众做好自身防护的“确诊患者同程查询系统”“发热门诊分布地图”等平台；到疫情严控期，支撑城市居民闭户生活的订餐应用等电商平台，支撑企业继续远程办公的“云办公”软件；再到后疫情时代，支撑人员跨地区有序流动及复工复产复学的健康码，各城市之间实现健康信息互认，为社会秩序和经济回归筑起了安全基石。

经历新冠肺炎疫情洗礼后，我们将更加关注健康信息的互通互联，有效精准地利用互联网、人工智能、大数据等现代化手段，形成一张强大的“数字健康网络”。比如健康码的广泛应用，不仅是防疫战场的一道有效防线，也是“健康城市”数字化建设的一个缩影，完美展现出利用数字科技手段支撑城市协同治理的优势，进一步彰显了“政府主导，企业协作，全社会参与”体制下巨大的社会公共效应。

目前，北京初三、高三学生已全面复课。记者家附近的一所学校门口，几个指示牌上均有醒目大字提示着“戴口罩”“测体温”“出示健康码”。记者在早晨孩子上学时观察到，身穿校服、戴着口罩的学生们进校门前，都会向门口执勤老师出示手机健康码信息，经过自动测温通道后陆续入校，整个过程非常快捷有序。

初三学生小范告诉记者，能够返校上课十分开心。她说老师和同学们都特别注意健康安全，尤其有了健康码的验证，不仅对自己的健康心里有数，和同学们在一起时也会更安心。

不仅是学校，近日，北京在餐饮、便利店、理发、家政等许多服务领域都推广应用“北京健康宝”小程序，倡导生活服务业企业开展“亮码行动”。许多企业在营业门店主动公示员工“健康码”，实行“亮码服务”。

记者以前常去的美发店这周终于正式开始营业，预约剪发时问，“为了减少接触，是否要自己在家洗完头直接过去剪？”发型师告诉记者“没必要。所有员工都会全程佩戴口罩，外地回京的也都经过了14天隔离，且会出示健康码请客人确认。客人进店时也要出示健康码。”果然，记者进店时，几位在店里的员工都将手机里的健康信息展示给记者看。

据悉，北京市民及进（返）京人员需要通过“北京健康宝”微信小程序进行实名认证。市民只需输入姓名和身份证号之后进行人脸识别认证，即可实现登录。人脸比对的认证方式能够确保个人健康信息真实、准确、有效，且不被冒用。根据接入的北京市卫健委相关健康数据，北京市民在认证成功后，即可获得代表健康状态的健康码。

“五一”小长假，健康码助力恢复消费活力

刚刚过去的“五一”小长假，“健康码”等数字化工具的运用，加速了各地消费活力的恢复和释放，让经济重回正轨。据介绍，5月12日，天津“健康码”申领人数突破1000万，亮码次数超过2.5亿次，居民们大多已习惯在各种工作和生活场景中使用“健康码”作为“随身数字通行证”。据了解，2月29日上线以来，天津“健康码”申领人数快速增长，仅用了两个多月就达到了1000万。通过实时服务上千万人的应用，天津“健康码”为城市快“码”加鞭复工复产复商复市提供了大数据安全保障。

“之前每个出入人员都要测温登记，尤其是外来访客，需要登记更详细信息。现在只要是绿码，我们都会测温后放行，大大减少了我们的工作量，提高了出行效率。”一位社区防控人员说。“我现在出门也会用健康码了，挺方便的，进小区、逛公园都用得到。”70多岁的卞奶奶笑着说。

“健康码”打开了社区“大门”，不仅居民可以畅快出行，外卖快递员、家政服务人员也可以凭“绿码”畅通无阻。与此同时，“健康码”也为复商复市提供便利条件。“五一”小长假，人们持“绿码”即可通行各大商圈、购物中心和公园场馆，“健康码”同时也助力餐饮、商贸、旅游等服务行业逐渐回暖。

“健康码”不仅让人们在城市内正常流动，也为跨地域人员流动打通了堵点。据了解，天津率先承认京冀“健康码”，助推京津冀联动复工复产。3月30日河北省明确，扫“河北健康码”未见异常的京、津来冀人员经体温检测正常后，可享受同等待遇，不对人员采取隔离措施。4月18日，北京市发布通告，宣告京津冀区域健康状态互认。（记者 张峥）