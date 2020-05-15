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建造方舱医院是创举

2020年05月15日08:34 来源：人民网－人民日报

　　本报北京5月14日电  （记者申少铁）国务院联防联控机制14日召开发布会，介绍方舱医院集中救治工作情况并答记者问。

　　疫情防控中，有一段时间武汉医院床位压力非常大。国家卫生健康委新闻发言人宋树立介绍，党中央果断做出建设方舱医院的决定，集中改造了武汉市一批体育馆、会展中心，抽调8000多名医护人员参与救治。从2月5日到3月10日，16家方舱医院共收治1.2万余名患者。

　　复旦大学附属华山医院国家紧急医学救援队领队、华山医院副院长马昕说，建造方舱医院能够集中救治患者，是一个创举，体现了“应收尽收、应治尽治”原则。方舱医院不仅大规模收治确诊患者，还接收了大批从定点医院转过来的轻症患者，让定点医院得以腾出床位收治重症患者，武汉医疗资源越来越平衡和协调。

　　在武汉方舱医院的救治工作中，70%医护人员是护士。福建支援湖北护理队领队、福建省立医院党委副书记李红介绍，护士既是医嘱的执行者、健康教育者、生活照顾者、患者心理倾诉者，也是各项工作的沟通协调者。通过方舱广播、漫画等，对患者进行多种形式的健康教育。方舱医院的救治经验对今后护理队伍的培养带来很多启示。公共卫生专科护士是医疗团队非常重要的成员，在疾病的预防和慢病的管理等工作中担任了重要角色，要积极培养社会所需的公共卫生专科护理人才。

　　“方舱里迅速形成了互信、互助的和谐医患关系。”上海市东方医院国家紧急医学救援队副领队、东方医院灾难医学研究所常务副所长王韬说，这得益于患者理解并支持党中央“应收尽收、应治尽治”的政策，对来自各地的医护人员的医疗技术、医德医风高度认可。各地驰援方舱医院的医护人员和武汉当地的医护人员一起，倾注了心血，提出了许多因地制宜、创造性的护理康复和心理疏导手段。

　　据介绍，截至5月13日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例101例，其中重症病例9例；现有疑似病例4例。当日新增确诊病例3例，均为本土病例；新增无症状感染者12例，其中境外输入1例；新增治愈出院病例6例，重症病例减少1例，解除医学观察的密切接触者387人。近10日，尚在医学观察的无症状感染者减少了22%，日新增无症状感染者均低于20例，但本土聚集性疫情中追踪到的密切接触者仍在增加。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月15日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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