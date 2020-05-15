近10天日增无症状感染者低于20例

5月14日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍方舱医院集中收治工作情况，请相关医疗和护理专家回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立说，近10日，尚在医学观察的无症状感染者减少了22%，日新增无症状感染者均低于20例。但本土聚集性疫情中追踪到的密切接触者仍在增加，要加大检测和排查力度，尽快找准传播源和扩散面，坚决防止疫情反弹。

第一批方舱医院

仅用29个小时就投入使用

宋树立说，新冠肺炎疫情发生后，在一段时间里武汉病人一度呈“井喷式”增长，对于应收尽收、应治尽治提出了非常高的要求，床位压力非常大。党中央果断作出建设方舱医院的决定，集中地改造武汉市一批体育场馆、会展中心。她提到，第一批有4000张床位的方舱医院，仅用了29个小时就投入使用，应该说创造了“中国速度”，也创造了“中国经验”。

2月5日开始，方舱医院收治患者，到3月10日最后一个方舱医院休舱，这一段时间16个方舱医院共收治患者1.2万余人，实现了“零感染、零死亡、零回头”，成为“应收尽收、应治尽治”的重要基础，在防与治两个方面发挥了重要的、不可替代的作用。这个过程中，来自全国各地的8000多名医务工作者和武汉当地的医务人员在方舱医院并肩作战完成救治任务。

三个星期建16个方舱医院

使防控大坝建在病毒扩散前

“刚到武汉，我们知道很多定点医院床位不足，有大量的确诊病人散在家里隔离、散在社区，家里的隔离条件相对来说还是不够的，很容易造成家庭的聚集性感染传播，也会在社区里造成传播，当时对我们来说非常紧迫的事情是要找非常多的床位，造相当多的临时医院，把这些病人尽快收治进来。”上海市华山医院国家紧急医学救援队领队、副院长马昕出席了发布会。他提到，当时提出集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，建设方舱医院就是为了这个目的。

武昌方舱医院建设速度非常快，也是第一批方舱医院，29个小时就建设好，2月5日晚上开始收治病人。“我记得接下来三个星期里在武汉一共建了16个方舱医院，投入运营了15个，当时的设计将近1.5万以上的床位可以收治病人。”马昕认为，该举措迅速让方舱医院的床位超过了新增患者的数量，等于建一个防控大坝，建在病毒扩散前面，这样才能迅速逆转疫情，让这些病人全部收治入院。方舱医院实现了这一点，把所有确诊病人都及时进行隔离、收治、治疗。

方舱护理工作有两个突出特点

一是社会化二是整体性

福建省立医院党委副书记李红说，在这次疫情中，有8000余名医务人员在16个方舱医院开展救治工作，其中近70%是护士，完成了1.2万名轻症患者的治疗和护理任务，与其他的医疗团队工作人员共同实现了方舱医院患者的隔离、转诊、治疗、观察，满足患者基本的生活需求、社交需求等救治目标。她说，在方舱护士的角色是多种多样的，比如医嘱的执行者、健康教育者、生活照顾者、患者心理倾诉者。

方舱的护理工作有两个突出特点：一是方舱护理的社会化。护士们在方舱还承担了一部分类似社区工作者的工作，除了照顾病人、完成治疗，还组织方舱内的各种各样的活动，比如志愿者活动、读书活动以及各类文娱活动。二是方舱护理工作的整体性。“在方舱，我们的护士用人文情怀让爱不被隔离，同时用综合专业素养和沟通协调能力让整体护理贯穿始终。”李红说。文/本报记者 孟亚旭