加强重点地区重点场所内防反弹工作

中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓好常态化疫情防控措施落地见效，研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

境外疫情形势严峻复杂

国内防范疫情反弹任务仍然艰巨

习近平指出，当前全国疫情防控形势总体是好的，同时境外疫情形势严峻复杂，国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重。要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

指导学校细化复学防控方案

保障师生安全和健康

习近平强调，要加强重点地区、重点场所内防反弹工作。黑龙江、吉林等近期发生聚集性疫情的地区要有针对性加强防控措施。湖北省和武汉市要继续加强和完善社区防控，做好核酸检测排查等工作，国务院联防联控机制武汉联络组要加强指导和督促。北京市要加强全国“两会”期间疫情防控工作。要指导学校细化复学防控方案，保障师生安全和健康。要有针对性强化医疗机构感染防控措施，健全陪护和探视管理，有序恢复正常诊疗秩序，切实防范院内感染。

针对境外疫情新情况新趋势

采取更加灵活管用的措施

会议要求，要抓好常态化疫情防控措施落地见效。各地要认真汲取近期发生聚集性疫情地区的教训，举一反三，对本地防控漏洞再排查、对防控重点再加固、对防控要求再落实，确保疫情不出现反弹。对贯彻落实党中央决策部署不力的，要严肃处理。要针对夏季天气特点完善防控要求，教育引导群众科学防护。

会议强调，要针对境外疫情的新情况新趋势，采取更加灵活管用的措施，强化外防输入重点领域和薄弱环节。要持续做好对境外我国公民的关心关爱工作，加强边境地区、口岸城市卫生检疫和隔离观察救治能力建设。要继续深化疫情防控国际合作。

会议指出，要深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。要实施产业基础再造和产业链提升工程，巩固传统产业优势，强化优势产业领先地位，抓紧布局战略性新兴产业、未来产业，提升产业基础高级化、产业链现代化水平。要发挥新型举国体制优势，加强科技创新和技术攻关，强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。

会议强调，要在做好常态化疫情防控的前提下，继续围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，加强要素保障，促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。要加快推动各类商场、市场和生活服务业恢复到正常水平，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。要加强国际协调合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定。据新华社