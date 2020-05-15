500元菜钱背后的暖心“买菜记”

随着北京市疫情防控形势不断转好，前不久，天华园三里社区党支部副书记彭阳华也收到了一位社区居民送来的500元买菜钱，从“借出去”到“还回来”，这笔钱在居民和社工之间兜兜转转了两个多月，见证了一段特殊时期的暖心“买菜记”。

这位还钱的居民名叫马喜鸾，是社区里的一位独居老人。今年初新冠疫情的发生，打乱了她和儿子一家团聚的计划。由于疫情发生得突然，老人还没来得及到银行取生活费便被“困”在家里，“囊中羞涩”的她联系社区党支部副书记彭阳华借了500元买菜钱。但借完后却发现临近社区周边的菜店均因疫情暂时关门，再加上数九寒冬的冰雪和眼睛不太好，老人也不敢出远门，最基本的日常买菜做饭成了问题。无奈之下，本不想给居委会添麻烦的她最终“服了软”，当再次接到社区工作者的关切询问时，她说明了自身情况，希望大家可以帮忙代买菜，然后用借到的500元现金付款给社工。

接下来的日子，居委会几位社工在忙社区防疫工作的同时，轮流在老人提出需求时帮老人买菜。最初买菜难阶段，社工刘亚芳想办法找到线上供货商“美菜”，从手机App上下单帮老人选购所需蔬果，然后跑腿为老人送到家门口。第一次为老人送菜时是1月底，那天正赶上外面大雪纷飞，由于地面湿滑，刘亚芳在送菜的路上还不慎摔了一跤。进入2月，社工王晓青又通过微信、电话和老人对接，根据老人的口味、习惯、要求等，两次通过每日优鲜等线上平台帮老人采买德清源鸡蛋、蓝莓等蔬果，满足其需求。

后两次采供共计消费近300元，但随着疫情的发展，为确保老人身体健康，此后的两次送菜上门，王晓青均采取“无接触式配送”为老人送货。无法见面，这笔买菜钱一欠就是两个多月。直到前不久，北京市疫情逐渐得到控制，马喜鸾外出到银行取钱后，第一时间通过微信转账的方式跟社工们结清了菜钱，接着，又将此前借到的500元现金还给了彭阳华，多次对大家的帮助表示感谢。

两笔买菜钱兜兜转转，最终都回到了正确的人手里，在社区为居民提供的常态化暖心帮扶中，体现的不仅是社区工作的细致入微，还有彼此间建立的信任。而老人不知道的是，在这份特殊时期的暖心帮扶中，其实还藏着更多令人感动的时刻。原来，由于疫情的特殊情况，在首次的蔬果采购中，能提供服务的商家很少，且规定一斤起卖。但考虑到老人独居，对各类菜品需求不多，社工根据老人所需菜单加入采买，花费100多元凑单，为老人提供实际所需的25元蔬菜。到货后又为老人挑选品相好的，拆分后为老人送到家门口。（融媒体中心记者 于晓玲）