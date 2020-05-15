谁在把人类拖入病毒与对抗的双重险境

新华社记者 叶书宏

截至13日，全球新冠肺炎确诊病例已多达417万，死亡人数超过28万。病毒猛烈冲击着人类生命防线，在全球抗疫的滚滚洪流中，有主流，也有逆流。前者基于人性之善，传递仁爱，倡导包容、推进合作；后者出于人性之恶，煽动仇恨、加剧对抗、分化团结。而将一己私利凌驾于众人生命之上的美国政客，更是其中代表。

这是一次未知病毒对整个人类的突然袭击，疫情传播速度之快、传染性之强、致死人数之多让人始料不及。欧美国家医疗防线持续紧绷，发展中国家潜在风险扩大，蔓延势头至今难以遏制，未来发展仍有诸多变数。

面对二战以来人类最大的公共卫生危机，唯有共同应对才能战而胜之，这是常识，也是共识。但美国一些政客却醉心于权力争斗，滥用霸权在国际社会制造裂痕，煽风点火分化全球抗疫努力，把人类抗疫的战场当作打压别国的政治舞台，将世界拖入病毒肆虐与冲突对抗的双重险境。

面对疫情，这些政客违背病毒命名国际规范，故意给新冠病毒贴上中国标签，煽动反华仇华情绪，加剧族群对立，助长种族主义和排外情绪。

疫情暴发以来，部分美国政客故意将病毒与中国关联，导致全球特别是欧美国家针对华人、亚裔的仇恨犯罪案件大幅飙升。这种污名化言论遭到国际舆论广泛谴责，在美国有11.5万人签名上书白宫敦促政府“不应容忍种族主义”。美国广播公司评论说，这种有害的、误导性的言论导致亚裔美国人因面临暴力和仇视而处境艰难。美国《商业内幕》网站指出，给病毒贴上种族标签加剧了社会分裂。

面对疫情，这些政客固守“逢中必反”的冷战思维，炮制罪名构陷中国，从“中国源头论”“中国责任论”，到更荒谬的“中国赔偿论”，处心积虑把自身抗疫不力的罪责甩给中国，借机诋毁中国抗疫努力，攻击中国社会制度。美国前驻华大使马克斯·博卡斯直言：感觉重回麦卡锡时代。

如今，美国日益恶化的政治氛围再次为麦卡锡式人物提供了制造仇恨传播恐惧的机会。他们一边罔顾事实、违反科学大肆“甩锅”中国，为自身抗疫不力诿过塞责，一边大力渲染中国威胁，在疫情决策中夹带打压遏制中国的“政治私货”，借机鼓吹中美“脱钩”对抗，将中美关系推向危险的“新冷战”边缘。

中美两个大国本应携手站在人类抗疫的最前方，然而这些势力煽风点火，频频为中美合作制造障碍。中国驻美大使崔天凯呼吁，疫情肆虐的今天，“不能任由少数人的政治操弄把中美关系拖入冲突对抗、彼此消耗的境地”。美国外交学会主席理查德·哈斯指出，这场流行病大大激化了中美之间的紧张关系，然而像当年对苏冷战一样对抗中国，将是一个重大战略错误，它反映了一种过时的思维。“修昔底德陷阱”提出者格雷厄姆·艾利森教授在美国《国家利益》杂志刊文指出，疫情凸显出一种至关重要的国家利益，若没有与对方的合作，美国和中国单方面都无法确保这种利益。

面对疫情，这些政客滥用美国的外交资源，妄图借疫情发起对中国的全球“追责”，无视事实，谎话连篇，严重透支美国国家信誉，撕裂国际社会团结，分化全球抗疫合力。

在国际抗疫合作上，美国政府无视世卫组织的预警和建议，质疑世卫组织的权威性，甚至在全球抗疫的关键时刻停缴会费，被《柳叶刀》主编理查德·霍顿称为“反人类的罪行”。欧洲暴发疫情之初，美国没有伸出援手，而是马上发布旅游禁令，拦截欧洲国家抗疫物资，施压欧洲国家试图垄断疫苗研发，令欧洲国家失望。《纽约时报》为此刊文指出，面对新冠危机，美国不再是一个慷慨的全球领导者。针对美国不参加欧盟近期发起的应对新冠疫情国际认捐大会，《纽约时报》评论称，认捐大会这一多边努力与美国的单打独斗形成了鲜明对比，德国《焦点》周刊认为，这“只会让美国自己孤立自己”。

美国自己不愿承担国际责任，也不愿看到中国在全球抗疫合作中发挥重要作用，他们在病毒溯源这一严肃的科学问题上编造谣言，否定中国行之有效的疫情防控经验，诬蔑中国对其他国家的医疗援助是“地缘扩张”……将疫情政治化使美国错失抗疫的宝贵时机，破坏了全球合作抗疫的大局，在人类最需要团结的时候充当了病毒的帮凶。

全球疫情仍在蔓延，美国疫情仍在加剧，美方却做出了令人遗憾的选择：一方面白宫宣告即将解散政府疫情应对小组，另一方面众议院共和党领袖凯文·麦卡锡宣布成立特别工作小组——中国工作组，应对“中国威胁”。公共资源的错配反映出权力的价值取向，全美136万人确诊、逾8万人死亡的惨痛现实未能换来部分美国政客迷途知返。

抗击疫情不仅是一场人类同病毒的战争，也是事实同谎言、合作与霸权的较量。谁对谁错、谁胜谁负，时间将做出公正的裁决。