国家卫健委：5月14日新增确诊病例4例 均为吉林的本土病例

人民网北京5月15日电（董童）国家卫生健康委于15日在官网发布的《截至5月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为本土病例（均在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者509人，重症病例增加2例。境外输入现有确诊病例46例（含重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1692例，累计治愈出院病例1646例，无死亡病例。

情况显示，截至5月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例91例（其中重症病例11例），累计治愈出院病例78209例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82933例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者738691人，尚在医学观察的密切接触者5211人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察104例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者619例（境外输入35例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1536例。其中，香港特别行政区1051例（出院1009例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院43例），台湾地区440例（出院383例，死亡7例）。