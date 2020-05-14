北京大中小学下月错峰返校

本市各级各类学校返校时间确定了。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕透露，6月1日，全市普通中学高一、高二年级，初一、初二年级和小学六年级率先返校。李奕表示，希望师生家长及全社会与教育部门携手努力，共同服务保障学生平安顺利返校、保护师生生命安全与身体健康。

中小学错峰开学错时上课

中小学各年级学生将错峰返校。

6月1日（周一），全市普通中学高一、高二年级，初一、初二年级和小学六年级，返校上课。

6月8日（周一），小学四年级、五年级返校上课，一至三年级同步做好返校准备，具体返校时间视情况另行通知。

6月8日（周一）起，具备开园条件的幼儿园可陆续开园；家长根据自愿原则，确定幼儿入园需求。

李奕表示，与初高三年级返校相比，此次开学，涉及几十万名学生，为减少人员聚集和交叉感染风险，错峰开学。开学后，各年级错时上课。目前，初高三学生返校后，每日9时30分开始上课。未来，随着各年级返校，每日上课时间不会直接恢复到统一时间，而是各校各年级根据情况“自定”，同时各区会统筹协调。

高校毕业年级6月6日后可返校

李奕表示，市委教育工委、市教委会同卫健、疾控部门明确高校学生返校条件和校园防控标准，目前，高校学生坚持“未经批准不返校”原则。

6月6日起，具备校园疫情防控条件的高校，可安排毕业年级学生自愿返校。高校非毕业年级何时返校？李奕表示，将综合考虑不同年级学生的特点、不同学校的防疫条件以及学生的实际因素，遵循错时、次第、循序的原则，把具体的安排和研究交由学校进行认真研判，提出具体意见上报，在市委教育工委、市教委总体协调下确定时间。

返校坚持健康第一

据透露，初三年级学生返校当日，有125人出现发热情况，目前均已排除新冠肺炎。

李奕介绍，学生出现发热情况多是由季节性疾病、气候变化、心理和身体状态等原因引起。目前，发热学生复诊筛查结果显示，发热的主要原因是普通感冒着凉、呼吸道感染等，还有个别学生是肠胃炎、扁桃体发炎等原因引起发热。从往年监测统计来看，春夏季是中小学、幼儿园水痘、手足口、诺如等疾病多发季，引起发烧症状的疾病主要有各种传染病、感冒、炎症等。

6月，几十万学生陆续返校，各校将严格“单元管理”，保证学生间隔，降低人员密度，避免交叉感染风险。同时，对在校发现有发热、咳嗽、咽痛、乏力、腹泻和腹痛等可疑症状人员，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”原则，立即采取隔离措施,并按应急预案进行安排处置和隔离,就近送医疗卫生机构就诊。

“请家长放心。”李奕说，将坚持“健康第一”的原则，指导各区和学校落实每日“晨午晚检”“日报告”“零报告”制度。在防范新冠肺炎的同时，积极关注并做好春季其他易发传染病的防治工作，切实保障师生身体健康。

暑假不会推迟

今年暑假会不会推迟？李奕表示，中小学暑假不会推迟。

校外培训机构和高三年级复读班线下课程何时可开课？李奕表示，校外培训机构、高三复读班恢复线下教育的时间，在小学低年级、幼儿园开始返校后，陆续加快研究安排，具体时间以正式发布为准。此前市教委明确，校外培训机构线下复课时间确定后，教育部门将会同卫健、疾控部门明确校外培训机构复课条件和防控标准，各区组织评估验收，验收合格后可陆续复课。（记者 刘冕）

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