昨天下午，市委常委会召开会议，研究医院安全秩序管理规定和危险废物污染环境防治条例立法工作等事项。市委书记蔡奇主持会议。

会议听取了《北京市医院安全秩序管理规定》立法工作情况汇报，指出，抓好平安医院建设，是深化拓展平安北京建设的一项重要内容。要聚焦保护医务人员人身安全，因地制宜落实安检措施，健全医院安全防范制度。抓好源头预防，及时排查、妥善化解各类医疗纠纷，积极构建和谐医患关系。做实医警联动，卫健与公安部门，医院与属地派出所要建立联席会议制度，定期会商研判，加强风险评估预警，做好预防处置，维护好医院安全秩序。

会议听取了《北京市危险废物污染环境防治条例》立法工作情况汇报，指出，要切实抓好《条例》实施，全面加强危险废物污染环境防治，用最严格的制度、最严密的法治，保护首都生态环境。坚持全过程管控，抓好源头减量，加强收运管理，提升末端处置能力，积极推进危废、医废处置设施建设。疫情期间要落实特别防控措施，处置好医疗废物、重点管控生活垃圾等，紧密衔接生活垃圾分类工作，完善收运、处置环节。强化污染担责，对违法行为实行严惩重罚。推进共同防治，市级统筹、属地负责、社会参与，相关部门落实好监管责任。

会议研究了《北京市评比达标表彰活动管理实施细则》，指出，评比达标表彰目的是鼓励实干、树立典型，发挥示范带动作用。要从严把握、科学设置，加强统筹把关。评选要向基层一线倾斜，坚持公开、公平、公正，主动接受群众监督，确保表彰奖励的权威性和公信力。坚持以精神激励为主、物质奖励为辅，表彰形式要庄重节俭。

会议还研究了其他事项。（记者 祁梦竹）