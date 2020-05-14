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中国疾控中心专家： 疫情重点地区复学学生优先核酸检测

2020年05月14日09:30 来源：北京日报

近期，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，提到扩大检测范围，对重点人群实施应检尽检，对其他人群做到愿检尽检。昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心专家透露，“愿检尽检”范围中，将优先组织做好学校、幼儿园的工作人员，来自疫情重点地区的复学学生等人群进行核酸检测。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华透露，吉林舒兰的传染源调查还在进行，会及时向社会公布调查结果。针对黑龙江、吉林、湖北等地发生的局部疫情，国务院联防联控机制和国家卫健委近期先后派出联络组、督导组，督促指导各地对本地的防控措施和落实情况进行检查，要求针对暴露出来的医院感染控制、社区防控、人员防护松懈等问题尽快补齐短板、堵塞漏洞。这些新情况提示，我国疫情防控工作从应急状态进入常态化，并不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。疫情防控工作仍然是当前工作的重中之重，仍是推进社会秩序全面恢复的前提条件。

各地要抓紧抓实抓细常态化各项措施的落实，一旦发生疫情，立即开展流行病学调查，迅速查明传染源，判定、追踪密切接触者，科学划定防控区域至最小单元，有效阻断传播链；同时，要坚持预防为主，创新爱国卫生运动的方式，强化常态化的防控意识，前往人员聚集场所，参加人员聚集活动要做好个人防护。

近期，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，提到扩大检测范围，对重点人群实施应检尽检，对其他人群做到愿检尽检。中国疾控中心传染病处研究员冯录召说，重点人群应检尽检，尽可能发现潜在的感染者，降低疾病传播的风险，包括对病例的密切接触者、发热患者、新入院患者以及陪护人员，海外入境人员进行检测。针对医疗机构、养老机构、儿童福利机构以及监所的工作人员、口岸检疫人员、边防检查人员也要开展检测。

对其他人群愿检尽检，优先组织、有序引导做好学校、幼儿园的工作人员，来自疫情重点地区的复学学生，还有公共交通工具以及客运场站的服务人员，复工复产单位的新到岗或者返岗人员的检测，这些措施主要是提升发现无症状感染者的可能性，为全面复产复工复学提供保障。（记者 任敏 刘欢）

(责编：李轶群、许晓华)


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