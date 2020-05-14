安全距离、公筷公勺……这些用餐“新规矩”你Get到了吗？

进门测体温、入座分开坐、夹菜用公筷……在疫情防控常态化之下，一场有关中国餐饮业的新文明，正拉开序幕。不少专家也表示，当分餐新文明遇上旧习惯，能不能“下得去”“落得实”，这还需经得住“执行力”的考验。

5月1日，北京同和居饭店门口排起了队，不是因为店内满席等号，而是入门还需一套“手续”：服务人员对顾客挨个进行测温和登记，然后由专人将其引导至相应座位。记者看到，店内餐桌都间隔出一米以上距离，鲜见有人面对面就餐。

“疫情当下，每一位顾客都很配合，排队时也都自觉保持间隔一米。”餐厅店长郭素红告诉记者，既然选择了复工，就该严格落实分餐制要求，虽然人会少一些，但安全肯定是第一位的。

记者在一些包子铺、面馆等快餐店走访看到，“排队请保持一米以上距离”“公筷分餐，文明就餐”等标语十分醒目。一些火锅店内，每个餐桌还摆上了公筷公勺。“咱中国人都喜欢吃火锅。而一直以来，多人共食的情况十分常见。”北京市西城区草菁菁火锅店店长乔冬梅告诉记者，特殊时期形成的分餐习惯，让消费者享受了更为安全健康的就餐环境，应该保持下去。

据悉，为推动分餐“新文明”落地有声，多地市场监管部门在积极行动。例如，北京市西城区市场监管局4月底前打造了260家餐饮业复工复产疫情防控示范店，拟定5月中旬确保所有已复工规模以上餐饮企业百分之百达标。

“希望示范店树立企业标杆，发挥示范引领作用，统筹做好疫情常态化防控管理和经营工作，提升消费者到店体验、放心就餐，推动餐饮业复工复产有序推进。”西城区市场监管局局长闫学会说。

但一些消费者也表示，中国家庭就餐以“户”开火，人们习惯通过“共食”方式加深感情，推行分餐制，一家人“分而食之”，还有一定的困难。

“分餐制与中国人合餐、同食的饮食习惯不同，在一些小圈子聚餐中，这种形式不容易被接受。”张家口市一个村镇上的米线店老板告诉记者，镇上的人们对于分餐制的接受程度还不够，店里虽提供公筷，但是很少有顾客使用。

北京一家海鲜店老板也直言，中餐中有很多整鸡整鱼的菜品，实行分餐既破坏品相、又影响口感，还增加了企业成本。这最终也会转嫁到消费者身上。

而当分餐新文明遇上旧习惯，能不能“下得去”“落得实”，不少专家认为，这还需经得住“执行力”的考验。

中国农业大学食品学院副教授朱毅表示，除了预防疾病，分餐进食、公筷公勺的新文明就餐方式，还有减少浪费、科学搭配、控制饮食等多种好处。“但疫情当下，餐饮企业虽恢复了堂食，但仍举步维艰。加之消费者消费能力下降及居家餐饮习惯的养成，许多餐饮企业也在加大揽客力度。分餐新规能否真正落到实处，还需企业自身社会责任感的提升。”

北京师范大学环境学院副教授于艳新建议，消费者、饭店经营者及监管部门应协同配合，加强巡查，加大宣传，充分发挥公众的集体监督作用，同时消费者要提高自身防范意识，尽量适应新的用餐习惯，树立良好的公德意识。（记者冯松龄 参与：陶涛、赵为德）