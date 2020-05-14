热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果

2020年05月14日09:15 来源：新华网

我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果。2018年后5个月、2019年全年和今年前4个月，全国非洲猪瘟监测病原学阳性率分别为0.36%、0.09%、0.03%。

这是农业农村部部长韩长赋12日在全国非洲猪瘟联防联控机制视频会上说的。各地报告疫情数量、病死生猪无害化处理数量、农业农村部受理的疫情举报数量等也呈下降趋势，没有发生区域性重大动物疫情。

韩长赋同时强调，近3个月生猪存栏增长、猪肉价格连续12周下跌，但生猪生产恢复的基础还不稳固，市场价格还在高位震荡。对此，他要求各级农业农村部门强化疫情监测报告，建立分片包村包场疫情排查机制，完善疫情报告奖惩机制；强化常态化防控，指导督促规模养殖场落实“早发现、早报告、早预警、早处置”要求，把好出栏检疫关，强化屠宰环节监管，加强病死猪无害化处理风险管控，继续推进分区防控。

农业农村部4月初启动了违法违规调运生猪专项整治行动。根据防控形势需要，农业农村部与公安部、交通运输部共同行动，把专项整治行动升级为“百日专项打击行动”，严把生猪运输出入关，严管运输车辆和贩猪行为。

2018年8月3日，农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动二级应急响应，这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。 （记者董峻）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn