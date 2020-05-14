我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果。2018年后5个月、2019年全年和今年前4个月，全国非洲猪瘟监测病原学阳性率分别为0.36%、0.09%、0.03%。

这是农业农村部部长韩长赋12日在全国非洲猪瘟联防联控机制视频会上说的。各地报告疫情数量、病死生猪无害化处理数量、农业农村部受理的疫情举报数量等也呈下降趋势，没有发生区域性重大动物疫情。

韩长赋同时强调，近3个月生猪存栏增长、猪肉价格连续12周下跌，但生猪生产恢复的基础还不稳固，市场价格还在高位震荡。对此，他要求各级农业农村部门强化疫情监测报告，建立分片包村包场疫情排查机制，完善疫情报告奖惩机制；强化常态化防控，指导督促规模养殖场落实“早发现、早报告、早预警、早处置”要求，把好出栏检疫关，强化屠宰环节监管，加强病死猪无害化处理风险管控，继续推进分区防控。

农业农村部4月初启动了违法违规调运生猪专项整治行动。根据防控形势需要，农业农村部与公安部、交通运输部共同行动，把专项整治行动升级为“百日专项打击行动”，严把生猪运输出入关，严管运输车辆和贩猪行为。

2018年8月3日，农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动二级应急响应，这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。 （记者董峻）