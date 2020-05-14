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美国疫情期间消毒剂中毒事件飙升

2020年05月14日09:00 来源：新华网

　　美国毒物控制中心协会数据显示，新冠疫情期间，民众因误服家用消毒剂而中毒的情况增多。

　　美国《时代》周刊12日援引毒物控制中心协会数据报道，今年1月、2月和3月，家用消毒剂意外中毒事件同比分别增加5%、17%和93%；4月意外中毒事件同比增加121%；5月前10天，情况有所好转，意外中毒事件同比增加69%。

　　在同比增幅最高的4月，美国总统唐纳德·特朗普曾在一次记者会上“即兴”提议“注射消毒剂”以帮助感染者清除病毒，引发争议。多个消毒剂品牌警告民众，不要注射或吞咽旗下消毒产品。

　　“我们需要非常清晰地说明，在任何情况下都不应当服用或注射消毒剂……治疗新冠，”美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布说，“这么做可能导致死亡或非常不良的后果。”

　　大约3401名美国人3月拨打毒物控制中心协会热线，报告消毒剂意外中毒，4月有3609人。通常，这一数据在1600人至1700人之间。

　　美国民众因漂白剂意外中毒的情况如下：今年前4个月，单月中毒事件同比分别增加7%、1%、59%和77%；5月前10天，意外中毒事件同比增加51%。（陈丹）

(责编：许心怡、崔元苑)


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