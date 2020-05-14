国家卫健委：5月13日新增确诊病例3例 均为本土病例

人民网北京5月14日电（董童）国家卫生健康委于14日在官网发布的《截至5月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，均为本土病例（辽宁2例，吉林1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者387人，重症病例减少1例。境外输入现有确诊病例60例（含重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1692例，累计治愈出院病例1632例，无死亡病例。

情况显示，截至5月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例101例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例78195例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82929例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者738262人，尚在医学观察的密切接触者5291人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（境外输入1例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察49例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者712例（境外输入36例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1535例。其中，香港特别行政区1050例（出院1008例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院43例），台湾地区440例（出院375例，死亡7例）。