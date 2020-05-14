妇联组织要继续做好疫后心理疏导和困难帮扶工作

5月9日上午，湖北省委书记应勇先后赴湖北省总工会、团省委、省妇联，看望慰问干部职工，调研有关工作情况。

应勇强调，群团事业是党的事业的重要组成部分。要深入贯彻落实习近平总书记在中央党的群团工作会议上的重要讲话精神和对群团工作的重要指示批示精神，持续深化群团改革创新，不断增强全省群团组织的“政治性、先进性、群众性”，持续去除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”。要着眼巩固党执政的阶级基础和群众基础，切实抓好党的群团工作，充分发挥工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用，更好服务党的中心任务。要继续发挥群团组织独特优势，动员广大人民群众毫不放松抓好科学精准常态化防控，统筹推进经济社会发展，加快复工复产、复商复市、复学复课进度，着力化解“疫后综合征”，坚决打好疫后重振的民生保卫战、经济发展战，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

在湖北省妇联，应勇详细了解了妇联在疫情防控、助力女性复工复产、化解“疫后综合征”等方面所做的工作。他说，妇联组织要充分发挥联系家庭的独特优势，继续做好疫后心理疏导和困难帮扶工作，帮助更多受疫情影响的家庭走出疫情焦虑、克服心理障碍；要发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，以家庭文明助推社会文明，以家庭和谐促进社会和谐。（记者姚鹏）