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文化和旅游部：低风险地区可举办营业性演出活动

2020年05月14日08:33 来源：南方日报

　　据新华社北京5月13日电 根据文化和旅游部市场管理司日前印发的指南，在低风险地区，经当地党委政府同意，可以举办营业性演出活动，但暂缓举办中大型营业性演出活动。剧院等演出场所观众人数不得超过剧场座位数的30％，要间隔就坐，保持1米以上距离。

　　日前，文化和旅游部市场管理司印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》《互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南》《娱乐场所恢复开放疫情防控措施指南》，有序推进这些场所恢复开放。

　　指南要求，坚持常态防控、有序开放、预约限流。在充分做好防疫措施的情况下，在低风险地区可以举办营业性演出活动，但暂缓举办中大型营业性演出活动，暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。在中、高风险地区，暂缓举办营业性演出活动。各地应当严格按照属地党委、政府统一部署，以县域为单位，分区分级，确定上网服务场所、娱乐场所恢复开放时间和具体要求。

　　指南要求，恢复开放的演出场所、上网服务场所、娱乐场所应当严格执行人员预约限流限量措施。含有多个剧场的综合性演出场所，同时只能开一个剧场。恢复开放的上网服务场所要采取预约消费、错峰入场、间隔就坐等措施，接纳消费者人数不得超过核定人数的50％，每个包间也不得超过核定人数的50％。歌舞娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50％，每个包间接纳消费者人数也不得超过核定人数的50％；游艺娱乐场所内接纳消费者人数不得超过核定人数的50％。

　　指南鼓励线上服务，鼓励推广在线实名制购票及电子票，鼓励使用在线支付，尽量减少直接接触。对剧院等专业演出场所，实行实名制购票和实名制入场。

(责编：许晓华、许心怡)


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