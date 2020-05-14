澳门国际医疗队赴非洲抗疫

本报澳门5月13日电 （记者毛磊）澳门国际应急医疗队5名队员13日下午飞往重庆，然后将联同重庆医疗专家组，出发前往非洲国家阿尔及利亚执行抗疫任务。

应急医疗队组长缪智丰表示，医疗队此行的任务包括与当地卫生部门分享抗疫经验，与当地医疗专家学术交流，到当地医疗机构指导防控方案及流程，到该国指定的特定区域调查研究，为当地公营机构员工防控培训及为当地市民做卫生教育。

参与这次任务的中国国际应急医疗队（澳门）5名队员12日举行启程仪式。澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜在仪式上致词感谢国家支持澳门的抗疫工作以及国家卫健委邀请中国国际应急医疗队（澳门）队员加入国家紧急医学救援队，参与国家的新冠肺炎国际医疗应急工作。这次任务是对澳门抗疫能力的肯定，也是提升澳门应急医疗队实战能力的难得机会。

阿尔及利亚位处非洲西北部，濒临地中海，至2018年人口有4220万。该国是非洲新冠肺炎疫情重灾区，感染人数有4800多人，死亡率逾9%。澳门医疗队成员是以加入国家紧急医学救援队的形式参与这次任务，计划为期15天。