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紧急救助，需要爱心接力

李远哲

2020年05月14日08:30 来源：人民网－人民日报

大家应该拧成一股绳，让遇上急难的人感到社会的温暖

近日，在浙江的一段隧道中，有孕妇在车祸中受伤。为挽救生命，司机们纷纷让行，为她开辟出一条生命通道。仅用了十几分钟，警方通过了长达18公里的路段，将孕妇成功送上救护车。视频传到网上，网友纷纷为让路司机点赞。

同样是为生命让路。不久前，杭州一座高架桥上轿车起火，赶来的消防车正赶上车流高峰。听到消防警笛，沿途的私家车纷纷成45度调转车头，尽量往路两边靠。在3000米长的道路上，上百辆轿车硬是挤出了一条通道，让消防车仅用5分钟就到达了事故地点。

这两个故事背后的一些做法，值得好好总结推广。

车主们采取整齐行动、为救援提供便利的背后，是大家文明程度、公共道德观念的整体提升。“生命至上”“救人，人人有责”，这样的共识已经形成，并开花结果。生活中，素不相识的人们通过爱心接力，共促善举，这样的故事越多越好。

值得肯定的不光是观念提升，救助的方法也越来越科学。视频中提到的“45度让路法”就值得学一学。遇到执行任务的紧急车辆，警车、救护车、消防车，需要争分夺秒通行，而路段拥堵，怎么配合？前方两条车道上的车，只需同时向相反方向斜向避让45度，就能在路中间形成一条生命通道。还有朋友可能有顾虑：让道时候有可能会违章，会不会做了好事，反而被罚款扣分啊？交警明确表示，因为让行而导致的违章，并不会被处罚。万一收到罚单，说明情况就可以撤销，不必担心。

有人遇险，紧急救助，并不仅仅是相关责任部门的事，附近社会成员的积极参与和配合，也很重要。试想，如果遇险无人带头让路，无人跟随效仿，都当作没事一样继续走自己的路，那就会耽误宝贵的时间。这次耽误的是别人，下次可能赶上的就是咱们。加强宣传教育，提高助人意识，学习科学方法，就显得非常必要。关键时刻，大家拧成一股绳，让遇上急难的人们感到社会的温暖，多好。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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