携手抗疫，书写中津友谊新篇章

5月11日，中国政府抗疫医疗专家组从长沙启程，奔赴位于非洲南部的津巴布韦。这批专家来自湖南省多家医院，很多人刚刚从国内抗疫一线撤下来，就又马不停蹄地转战非洲抗疫战场。经过14个小时长途飞行，专家组一行12人抵达津首都哈拉雷。津地方政府部长莫约亲自率队前往机场，迎接来自远方的白衣天使。

今年是津巴布韦独立40周年，也是中津建交40周年，不久前两国元首互致了贺电。由于新冠肺炎疫情的影响，双方未能举行大型庆祝活动。这一历史性时刻，最终以特殊而更有意义的方式为两国人民所铭记。

中津携手走过的岁月，从来都是风雨兼程。早在上世纪六七十年代，中国就大力支持津巴布韦人民反抗殖民主义和种族隔离政权。津独立后，中国一直致力于帮助其实现自主可持续发展。自从1985年湖南省向津派出第一支医疗队，一代代医疗队队员薪火相传，如今第十七批10名队员正在接棒前行。接下来两周时间，他们将同“最美逆行者”并肩携手，向当地政府和民众分享中国抗疫成功经验。

医疗卫生只是两国友好交往的一个侧面。中非合作论坛2000年成立以来，中津经贸互利合作全面提速，教科文卫体等各领域交往日趋密切。双边贸易额突破10亿美元，中方在津开展援助项目超过100个，培训人员累计逾5100名。

无论国际风云如何变幻，中津始终相互信任、相互支持。2008年，中国在安理会否决美国和英国提出的对津制裁决议草案。同样，在涉及中方核心利益和重大关切问题上，津方总是坚定地站在中方一边。

如果说疫情是两国关系的试金石，中津关系可以说是经受住了考验。在中国疫情最吃劲的时候，姆南加古瓦总统等津领导人及各界群众多次表达慰问和支持，对中国抗疫取得的成效深表赞赏。即使自身也十分困难，津方仍然想方设法向中方提供了帮助。对于来自非洲兄弟的深情厚谊，中国人民牢记在心。

在广西玉林火车站，来往旅客常能注意到一个非洲小伙儿，他时而为进站旅客测量体温，时而背着10升的背包喷洒消毒剂。这位热心人，就是疫情期间主动担任志愿者的津巴布韦籍留学生蒙亚。蒙亚说，他想尽己所能阻止疫情传播，所以自愿留在玉林火车站协助做些事情。

随着非洲疫情持续蔓延，津巴布韦抗疫形势日趋严峻，感染病例持续攀升，医疗设备和物资奇缺。中国社会各界投桃报李、紧急驰援。位于哈拉雷的威尔金斯医院，被当地人亲切地称为津巴布韦“火神山”。这家医院3月初被指定为隔离医院，但因容量有限、设施陈旧而难堪重负。在津中资企业慷慨出资，中津施工人员昼夜施工，用“中国速度”完成升级改造，使医院病床数翻了一番。

人类终将依靠团结协作战胜病毒，在大疫面前彰显大义，结成更加紧密的命运共同体。踏过千山万水的中津、中非友好合作关系，也必将继续扬帆远航，开启新的征程！

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 17 版）