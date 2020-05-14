东南亚国家逐步“解封”

5月13日，在印度尼西亚泗水，医务工作者为当地民众进行新冠病毒检测。

新华社发

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进入5月份以来，东南亚地区新冠肺炎疫情趋于缓和，多国开始重新评估疫情防控形势，相继逐步放松限制性措施，努力恢复生产、保障民生。

根据中国—东盟商务理事会编发的《东盟防控疫情简报》，5月12日，东盟10国中有5个国家实现新冠肺炎确诊病例“零增长”，老挝、越南当天已连续超过20天无新增确诊病例。泰国13日也无新增确诊病例，马来西亚、菲律宾等国每日新增确诊病例数呈现缓慢下降。为减缓疫情对经济冲击，东南亚各国政府逐步推出相关放松管制的政策措施。

出台放宽管控政策

截至北京时间5月12日20时，东盟10国24小时内新增新冠肺炎确诊病例1089例，东盟10国确诊病例共计59664例，其中死亡1909例，治愈16098例。东南亚地区疫情形势整体趋缓，也促使多国政府开始分阶段解除“封锁”措施。

5月12日，菲律宾政府对国内大部分地区由“加强性限制隔离”改为“一般性社区隔离”。在隔离政策“松绑”后的地区，农业、渔业、林业、食品制造业以及所有供应链都将复工，酒吧、赛场、电影院等集会场所仍然禁止开放。马尼拉国际机场在关闭一周后，也于5月11日恢复了国际航班的降落。

马来西亚政府近日开始放宽“行动管制令”，大部分符合卫生条件的商业活动可逐步恢复，滞留外地的民众可驾车跨州返回居住地。目前的行动管制令将延长4周至6月9日，政府届时将研究并考虑是否放宽管制，包括延长申请经济援助计划的时限。马来西亚总理穆希丁表示，政府宣布恢复绝大部分经济活动以来，已有600多万人复工，这将有助于促进经济复苏。

泰国13日首次出现单日确诊人数零增长。5月10日，泰国民航局批准5座机场可全天候24小时开放服务，同时公布了全国机场开放时间。泰国总理巴育表示，政府将于5月17日开始实行第二阶段的解禁措施，届时百货商场等场所将重新开放，更多服务行业也将在未来逐步开放。

老挝政府也于近日出台相关政策，允许当地许多重大项目复工复产，包括采矿、电力、高速公路等项目，同时要求相关企业遵守遏制疫情扩散的措施，以减少疫情对经济影响。

东南亚许多国家的生产、生活和消费受疫情影响严重，旅游业、零售业和其他服务行业的冲击最为显著，大量从业者失业，地区经济增长受到抑制，部分民众特别是贫困人口的处境艰难。印尼、泰国、菲律宾等主要经济体近期纷纷下调了本国2020年度经济增长预期。

加大经济刺激力度

东南亚多国在继续严格防控的基础上，逐步出台“解封”政策以恢复经济发展。菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯对本报记者表示，疫情使得地区多国数千万人失业，大量民众陷入贫困。随着疫情趋缓，适时放松隔离限制、让民众重返工作岗位十分重要。

东盟近期发布的《政策简报》重申了维护东盟开放经济和一体化政策的承诺，并决心采取集体行动减轻疫情对经济的影响，包括保持市场开放、加强信息共享和协调，以及与行业利益攸关方密切合作；推迟所有债务，以防止公司在疫情期间破产。与此同时，东盟还强化了与周边国家联动，进一步加强东盟与中日韩（10+3）之间贸易和投资市场的开放，保障粮食等生产生活物资的安全，确保区域供应链正常运转。

地区多国也纷纷出台多种刺激政策。泰国政府已连续推出3个疫情纾困计划，最近批准的一揽子经济纾困计划规模达1.9万亿泰铢（1美元约合32泰铢），占到泰国国内生产总值11.4%，主要用于公共卫生工作和救济措施、重建经济和创造就业机会以及贷款和企业债券支持等央行举措。此前两个计划的规模分别为4000亿泰铢和2070亿泰铢。

越南总理阮春福5月9日表示，越南“一方面开展疫情防控、一方面确保最低限度的经济运转和加速经济结构调整”。首都河内正在向3600家企业提供帮助，以恢复各处工业区活动，同时实施了帮助企业研究并革新技术的优惠机制。

马来西亚政府则推出一项总额约575亿美元的经济刺激计划，同时不断增加医疗卫生拨款，为医护人员、警方、军方和海关等部门发放津贴。

加强地区抗疫合作

有专家指出，东南亚国家疫情防控一直呈现良好态势，这得益于许多国家在疫情初期便及时、严格采取社交隔离、宵禁、关闭营业场所等措施，大大降低单日新增确诊病例数量。东盟与中日韩（10+3）在抗疫合作中展现出同舟共济、守望相助的精神，为地区抗疫做出巨大贡献。

东盟各国加强地区抗疫合作。近期，东盟国家与中国多次通过视频会议，围绕检测手段、病例追踪、防控措施、临床治疗、无症状感染者等问题进行深入交流。中国积极同东盟各国分享防控、治疗经验。东盟国家与中国共享抗疫经验，互学互鉴。菲律宾外长洛钦说，中国采取的抗疫措施是正确有效的，菲方目前采取了中国业已实行的一些措施。

中国还及时向受疫情影响的东盟国家提供大量援助。中国抗疫医疗队先后抵达柬埔寨、老挝等国，与当地医务人员并肩战斗；中国援助的医疗物资源源不断送往缅甸、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚等国家。与此同时，印尼雅万高铁、中缅油气管道、柬埔寨金边—西港高速公路等一大批“一带一路”重点项目在疫情期间稳步推进，为地区经济发展夯基垒台。

泰国正大管理学院校长助理、泰国暹罗智库主席洪风对本报记者表示，10+3机制对于东盟合作抗疫意义重大。东盟国家间需要加强相互联动，发挥东盟统一协调的共同体作用，同时强化与中国的合作，努力促进区域经济恢复。

（本报曼谷、河内、雅加达5月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 17 版）