散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视

国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情常态化防控工作情况并答记者问。

“当前，全国疫情阻击战取得了重大战略成果，疫情防控工作已经从应急状态进入到常态化防控状态。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，为了做好常态化防控工作，在党中央的统一部署下，国务院联防联控机制印发了《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，提出了5个方面工作措施：一是做好个人防护常态化，戴口罩、勤洗手、用公筷、少聚餐等。二是促进医疗机构、疾控局等专业机构防控工作常态化，对确诊患者做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。三是做好重点场所、重点人群防控工作常态化。四是推进疫苗、药物的科技攻关，推进快速检测试剂和设备研发，落实健康码互通互认，推进人员有序流动。五是落实地方党委政府责任，系统部门的主管部门、企业事业单位的主体责任，家庭个人的自我防护责任，形成防控合力，促进防控工作全面常态化。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立说，目前国内疫情形势总体稳定，但是散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视。要绷紧疫情防控这根弦，落实常态化防控措施，坚持外防输入、内防反弹，坚决防止疫情新燃点。

老年人、儿童、孕妇、残疾人、具有基础性疾病患者等重点人群特别要做好防护。中国疾控中心环境所所长施小明表示，这类人群要保持健康生活方式，做好自我健康监测，外出佩戴口罩，减少到人员密集地区。家长应督促儿童勤洗手、不乱触摸，保持手卫生；去医院看病要提前预约，分时就诊；有基础疾病的老人不要擅自停药，可定期去基础卫生服务机构拿药。

“快速、准确地检测是疫情防控的重要保障。”中国疾控中心研究员冯录召说，对密切接触者、发热者、入院患者以及陪护者、海外入境者等重点人员实施应检尽检，可尽快发现潜在感染者，降低疾病传播风险。

在疫情低风险地区，影剧院等室内娱乐场所正在逐步开放。施小明表示，这些场所开业前要做好防疫物资准备，制定应急工作预案，建立员工健康监测制度。同时，考虑设置应急处置区域，加强员工培训，做好放映前清洁和预防性消毒、通风换气等。畅通网络预约购票渠道，采取预约限流、分散就座等方式。入口处增加体温检测设备。“中高风险区的室内娱乐场所应该暂缓营业。”施小明说。

“低风险地区只要防控措施到位，可以召开会议。”中国疾控中心研究员吴尊友说，尽管如此，能用视频召开的会议，尽可能首选视频会议。需要现场召开的会议，尽量缩短时间和缩小人员范围，参会人员应该保持一定距离，会场用具应该及时消毒。低风险地区也可以举办展会，但还是要控制规模。

一些地区正在逐步开学，学校要特别注意疫情传播风险。冯录召表示，学校要制定专门的疫情防控方案、应急处置预案和工作制度，并确定责任人。教育部门和学校要与卫生健康、疾控、医疗机构做好沟通，形成“点对点”协调机制。每日对师生进行健康监测，控制校内人员密度，保持人员之间的安全距离。加强对校园的卫生和环境整治，对高频接触的物体表面加强消毒。加强师生健康教育，养成良好的卫生习惯。

“通风条件好的地方就没有必要戴口罩，因为通风好应该说就是安全的。”吴尊友说，户外宽敞的地方，比如操场、公园、人员稀少的街道没有必要戴口罩。在家里和低风险区的工作场所，像办公室、工地、工厂等地方也没有必要戴口罩。“空气流通不好、密闭的地方，比如飞机、高铁、地铁、公交车、电梯以及服务窗口应戴口罩。到医院就诊或者陪同亲友看病，应全程戴口罩。”

我国疫情防控工作进入常态化并不意味着可以放松下来。贺青华表示，疫情防控工作仍然是当前工作的重中之重，依旧是推进社会秩序全面恢复的前提条件。国家卫健委将督促各地落实各项常态化防控措施，坚决防范疫情反弹。同时，要坚持预防为主，促使群众养成良好的卫生习惯和健康生活方式。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 06 版）