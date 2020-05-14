“构建人类命运共同体的生动实践”

“面对突如其来的疫情，中国党和政府高度重视、迅速响应，凝聚各方力量进行严密防控，有效控制了疫情。中国保持信息公开透明，积极同各国分享防控、治疗经验，为多国提供援助，得到国际社会广泛认可。”老挝人民革命党中央机关报《人民报》社长兼总编辑端吉·沙瓦本米近日在接受本报记者采访时表示。

沙瓦本米指出，中国为全球抗疫作出重要贡献，获得世界卫生组织高度肯定。“中国政府一直及时向国际社会通报疫情信息，个别国家的一些政客对中国的指责无中生有，借疫情污名化中国的行为令人无法接受”。

“中方迅速向老方派出抗疫医疗专家组，提供医疗物资援助，生动诠释了守望相助、同舟共济的老中命运共同体精神。中方专家组结合当地实际情况，对老挝的疫情防控、患者治疗和实验室工作提供咨询，为老挝医务人员和社区防控人员提供培训和指导。在中国的帮助下，老挝疫情防控取得明显成效，这也证明了中国抗疫经验的可贵。”沙瓦本米说。

沙瓦本米认为，疫情正在全球蔓延，中国恪守国际道义，向其他国家提供援助，体现出崇高的国际主义精神，“中国展现出的这种有担当、负责任的态度，是构建人类命运共同体的生动实践”。

沙瓦本米表示，面对这场人类共同的危机，没有哪个国家可以独善其身，各国应精诚合作，共同抗击疫情。“中国提出的人类命运共同体理念符合时代发展要求。抗击疫情是世界各国共同的责任，唯有团结协作、携手应对，才能战胜疫情，维护人类共同的家园”。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 03 版）